В Якутии водитель экскаватора пропал без вести

22 августа на пульт оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что в минувшую ночь во время переезда в брод реки Чульман, произошло опрокидывание экскаватора на бок. Водитель пропал без вести.

Утром спасатели под руководством старшего группы начальника Нерюнгринского ПСО Гежа А.И. выехали к месту происшествия.

По прибытию спасатели осмотрели местность и произвели патрулирование реки вниз по течению на лодках. В это же время сотрудники компании, в которой работает водитель экскаватора, провели облет на вертолете. Поиски результатов не дали.

Сегодня, 23 августа, спасатели Службы спасения Якутии вновь прибыли на место происшествия. В районе падения экскаватора поиски затрудняет прозрачность воды, которая составляет 30-40 см., на дне наблюдается нагромождение крупных камней, сильное течение и временами дождь переходящий в ливень.

Поиски водителя продолжаются.