В Якутии внедряется новая система оценки квалификаций

В Якутии активно внедряется национальная система квалификаций.

19-21 марта 2018г, в рамках Плана мероприятий по внедрению основных элементов национальной системы квалификаций в Республике Саха (Якутия), прошло обучение экспертов, которые будут работать в центрах независимой оценки квалификаций.

Справка: Уполномоченным органом исполнительной власти по организации работы по внедрению Национальной системы квалификаций является Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения. Система призвана кардинально изменить механизм и уровень оценки квалификаций специалистов, в республике должны быть созданы Центры оценки квалификаций по разным отраслям, где независимые эксперты будут проводить анализ соответствия специалистов своим профессиональным обязанностям. На данный момент уже действует Центр оценки качества сварщиков, в этом году планируется открытие ЦОК-ов в отраслях строительства, сельского хозяйства, индустрии гостеприимства итд.

Будущие эксперты, всего 16 человек, прошли курсы по вопросам национальной системы квалификаций, профессиональных стандартов, независимой оценки квалификаций и центров оценки квалификаций. Специально приглашенным лектором стала преподаватель Национального агентства г. Москва Надежда Прокопьева.

Среди участников — руководители и представители Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», ООО «Якутский центр сварки», Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства», Станции переливания крови, Якутской городской клинической больницы, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ООО «Группа компаний безопасность», Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Институт непрерывного профессионального образования, Якутской государственной сельскохозяйственной академии и другие.

Основная часть учебного процесса была посвящена практическим занятиям, в ходе которых велась работа по моделированию работы Центра оценки квалификаций.

Сегодня, в торжественной обстановке, были вручены сертификаты, дающие право работать экспертами Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Алексей Павлов ознакомил с ходом реализации системы национальной системы квалификаций в Республике Саха (Якутия), отметил что новое направление внедряется в соответствии с дорожной картой, планируется подписание соглашения с Национальным агентством развития квалификаций. Алексей Борисович пожелал всем плодотворной работы и успешного применения полученных знаний.