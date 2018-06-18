В Якутии владелица торгового центра незаконно построила второй этаж

В ходе прокурорской проверки было установлено, что возведение второго этажа торгового центра «Лана» в г. Вилюйске было проведено в отсутствии соответствующего разрешения на строительство и эксплуатируется в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию.

В этой связи, прокуратурой Вилюйского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство) в отношении индивидуального предпринимателя – собственника торгового центра «Лана». По результатам его рассмотрения на предпринимателя наложен штраф.

Кроме того, прокуратура района внесла в адрес индивидуального предпринимателя представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района.