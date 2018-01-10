В Якутии в связи с окончанием сезона охоты на копытных животных и боровую дичь проводятся рейды

В Якутии в связи с окончанием сезона охоты на копытных животных и боровую дичь проводятся рейдовые мероприятия в целях пресечения и выявления фактов нарушений правил охоты в период новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба министерства охраны природы Якутии, в Нюрбинском районе с 4 по 7 января госинспекторами Нюрбинского комитета охраны природы и общественным инспектором Минприроды по Нюрбинскому району проведены контрольно-надзорные рейдовые мероприятия по угодьям общего пользования и участка №2 СХПК «Байар».

«Общая протяжённость маршрута составила более 600 км. В ходе рейдов проверены основные охотничьи угодья и зимник дороги «Нюрба-Накын». По результатам надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Проведены профилактические беседы с гражданами», – сообщили государственные инспекторы.

На территории особо охраняемой природной территории «Ээдьээн» рейды проведены на снегоходах «Буран». Проверены установленные аншлаги, состояние кордона. По результатам надзорных мероприятий нарушений не выявлено, сообщает официальный сайт министерства.