В Якутии в стенах школы совершенно нападение с ножом на школьника

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) по факту получения раны шеи учеником 10 класса МБОУ «Куокуйская СОШ» с. Аргас Кобяйского района Республики Саха (Якутия).

На данном этапе установлено, что 12 апреля 2017 года около 11 часов 30 минут 18-летний не работающий житель села Аргас в состоянии алкогольного опьянения пришел в здание школы.

Там между ним и 10-классником произошел конфликт, в ходе которого юноша замахнулся в сторону школьника канцелярским ножом, при этом причинил резаную рану шеи. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а школьник обратился в медучреждение.

При медицинском осмотре установлено, что школьник получил резаную непроникающую рану, ему оказана необходимая помощь. В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное, школьник находится на амбулаторном лечении.

В рамках процессуальной проверки следователем проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.