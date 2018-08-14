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13 августа 2018, 22:21
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В Якутии в результате ДТП погибла корова

Водитель автомашины  получил травму

11 августа около 22 часов  в  дежурную часть  ОМВД России по Чурапчинскому району   поступило телефонное сообщение о  том, что  на федеральной автодороге  «Колыма» автомашина УАЗ-330365 совершила наезд на  корову,  после чего  машина съехала с дороги.

В ходе проверки  на месте было  установлено, что  поздним вечером 54-летний водитель  автомашины УАЗ 330365, следуя  по ФАД «Колыма» из с.Мугудай Чурапчинского района в сторону с. Кыйы Таттинского района на 196-м километре  совершил наезд на корову, неожиданно вышедшую на дорогу в темноте. Животное погибло.

  Водитель российского внедорожника  получил  черепно-мозговую травму   и  открытый перелом голени.

 При проверке по базе данных  ГИБДД выяснилось, что  в прошлом году  водитель УАЗа привлекался к административной ответственности  по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ  и был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев, а также подвергнут  штрафу в размере  30000 рублей, кроме того    привлекался  к административной ответственности  за превышение скорости, а также за повторную езду в состоянии опьянения без прав.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует  владельцам пасти свою скотину подальше от проезжей части, избегать ее самопроизвольного выхода на дороги общего пользования.  С  наступлением осени  световой день заметно укорачивается,  и на неосвещенных участках  водители не  всегда могут вовремя заметить животных на проезжей части  и отреагировать на внезапное появление скотины на дороге. Для повышения видимости домашнего скота можно использовать световозвращающие наклейки на  рога, ошейники,  отличительные бирки и т.д.: данные элементы показали свою высокую эффективность для пешеходов в темное время суток.  Думается, будут эффективны такие элементы и для животных.

Источник: УГИБДД  МВД  по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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