В Якутии в результате ДТП погибла корова

Водитель автомашины получил травму

11 августа около 22 часов в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на федеральной автодороге «Колыма» автомашина УАЗ-330365 совершила наезд на корову, после чего машина съехала с дороги.

В ходе проверки на месте было установлено, что поздним вечером 54-летний водитель автомашины УАЗ 330365, следуя по ФАД «Колыма» из с.Мугудай Чурапчинского района в сторону с. Кыйы Таттинского района на 196-м километре совершил наезд на корову, неожиданно вышедшую на дорогу в темноте. Животное погибло.

Водитель российского внедорожника получил черепно-мозговую травму и открытый перелом голени.

При проверке по базе данных ГИБДД выяснилось, что в прошлом году водитель УАЗа привлекался к административной ответственности по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев, а также подвергнут штрафу в размере 30000 рублей, кроме того привлекался к административной ответственности за превышение скорости, а также за повторную езду в состоянии опьянения без прав.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует владельцам пасти свою скотину подальше от проезжей части, избегать ее самопроизвольного выхода на дороги общего пользования. С наступлением осени световой день заметно укорачивается, и на неосвещенных участках водители не всегда могут вовремя заметить животных на проезжей части и отреагировать на внезапное появление скотины на дороге. Для повышения видимости домашнего скота можно использовать световозвращающие наклейки на рога, ошейники, отличительные бирки и т.д.: данные элементы показали свою высокую эффективность для пешеходов в темное время суток. Думается, будут эффективны такие элементы и для животных.