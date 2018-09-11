В Якутии в результате ДТП погиб ребенок

11 сентября около 15 час. 30 мин. в г. Нерюнгри на ул. Дружбы народов водитель-женщина 1972 г. р., управляя автомобилем Тойота Ланд Крузер Прадо, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость для движения, потеряла контроль над управлением, в результате чего совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в жилой зоне.

В результате ДТП 6-летний ребенок от полученных травм скончался в реанимационном отделении НЦРБ. Мать, находившаяся в момент аварии рядом с ребенком, травм не получила.

В настоящее время по факту ДТП проводятся необходимые процессуально-следственные действия.