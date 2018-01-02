В Якутии в пожаре погибло 4 человека

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту обнаружения тел при тушении пожара в жилом доме в садово-огородническом товариществе «Север».

По данным следствия, 1 января 2018 года при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном в садово-огогодническом товариществе «Север» в городе Мирный , обнаружены четыре тела — двух мужчин , женщины и ребёнка, 2013 года рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой произведен осмотр и изъяты необходимые предметы, имеющие значение для следствия. При осмотре места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.