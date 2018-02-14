В Якутии в отношении бывшего главы наслега возбуждено уголовное дело

В Якутии в отношении бывшего главы Силянняхского национального наслега Усть-Янского улуса возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества и изготовления подложных официальных документов.

По данным следствия, в 2013 году между администрацией МО «Силянняхский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Якутии и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту поселковой дороги с. Сайылык.

​Индивидуальным предпринимателем вышеуказанные работы выполнены частично, однако денежные средства получены в полном объеме. В последующем, 190 000 рублей переданы главе муниципального образования, который распорядился ими по собственному усмотрению. Тем самым, бюджету муниципального образования причинен ущерб.

Следует отметить, что приговором Усть-Янского районного суда Республики Саха (Якутия) от 03.11.2016 глава муниципального образования признан виновным в совершении аналогичного преступления и ему назначен штраф в размере 120 000 руб.

В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.