В Якутии в отношении администрации поселка возбуждено уголовное дело

По информации ЯСИА, арктическим межрайонным следственным отделением Следственного управления СК РФ по республике в ходе проведенной проверки по поступившим материалам принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении администрации Тикси. До сегодняшнего дня прокуратурой и следственным отделением периодически направляются запросы на предоставление обширных данных в рамках уголовного дела.

Как сообщалось в «МА» №34 от 22 марта этого года, в результате проведенных проверочных мероприятий отделением УФСБ России по РС (Я) в Булунском районе установлены факты злоупотребления своими полномочиями должностными лицами администрации городского поселения Тикси, выраженные в незаконном предоставлении в период с 2014 по 2016 гг. жилых помещений по договорам соцнайма своим родственникам и знакомым.

С марта нынешнего года в соответствии с требованиями федерального закона администрацией городского поселения Тикси проводилась перерегистрация очередности граждан на предоставление социального жилья. Муниципальное жилье предоставляется малоимущим гражданам, поэтому очередникам на квартиры по договорам социального найма необходимо ежегодно во время перерегистрации предоставлять справки о доходе семьи.

Как сообщила главный специалист администрации Тикси по социальным и правовым вопросам А.Г. Кандинская, на сегодняшний день перерегистрировано 105 граждан­-заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Их статус как малоимущие подтверждён проведенными расчетами на основе существующих федеральных нормативно­-правовых актов.

В качестве очередников, которым муниципальное жилье должно предоставляться в первую очередь, зарегистрированы 15 граждан из закрытых домов. Например, есть семьи, переселенные из дома №17­ «А» по улице Ленинской (дом был разморожен зимой 2006 г. во время аварии в котельном цехе ТЭЦ), но до сих пор не получившие жилья.

По словам А.Г. Кандинской, есть еще список граждан, подававших заявления на улучшение жилищных условий с 2009 года, но не прошедших перерегистрацию ни в 2016­-2017 годах, ни в этом году. В этом списке числится 400 заявителей, которые не предоставляли справки о доходах в 2016-­2018 гг., в их пакете документов не хватает других необходимых справок, есть и такие заявители, которые оставляли в 2009-­2012 гг. только заявления на квартиры, не предоставив даже копии паспортов. Часть из этого списка, не прошедших перерегистрацию очередников, не оставили контактных данных, у других сменились номера телефонов.