В Якутии в отношение главы муниципалитета возбуждено уголовное дело

Руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Бетюнский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, в 2014 году между администрацией МО «Бетюнский наслег» и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству внутриквартальных дорог в с. Бетюнь, в рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы».

Заведомо зная о не завершении подрядчиком строительства внутриквартальных дорог, глава муниципального образования подписала подложные документы об их полном выполнении, в последующем предоставив их в бухгалтерию для перечисления денежных средств на счет общества.

Обществом денежные средства получены в полном объеме, однако работы по строительству внутриквартальных дорог проведены частично. Тем самым, бюджету муниципального образования причинен значительный ущерб на общую сумму 5 579 461,09 рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.