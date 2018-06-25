В Якутии в отделе по конвоированию состоялся День молодого сотрудника

Эффективность деятельности учреждений, подведомственных УФСИН России по Республике Саха (Якутия), напрямую зависит от подбора кадров.

Отдел по конвоированию характеризуется как подразделение, представляющее молодым сотрудникам широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации.

Проведение Дня молодого сотрудника способствует развитию личностного потенциала, преемственности в кадровой работе.

В ходе семинара «Здоровый образ жизни – залог профессионального успеха» его участники обсудили с врио заместителя начальника отдела по конвоированию Сергеем Сафоновым важность отсутствия вредных привычек и рассказали о своих спортивных достижениях.

Психолог отдела по конвоированию Оксана Романова провела для молодых сотрудников тренинг по развитию коммуникативных способностей и внутригруппового взаимодействия.

В ходе экскурсии в музей уголовно-исполнительной системы Якутии ветеран УФСИН Борис Петроманов поделился воспоминаниями о становлении и развитии отдела по конвоированию.

Также в этот день состоялся торжественный ритуал принятия Присяги.