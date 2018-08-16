В Якутии в колонии-поселении открылась библиотека для осужденных

В помещении библиотеки колонии-поселении №2 проведены работы по ее реконструкции и косметическому ремонту, изготовлению новых книжных стеллажей и подвесных полок, пополнению библиотечного фонда до более 2,5 тысяч экземпляров.

В колонии-поселении № 2 состоялось долгожданное событие — открытие библиотеки после капитального ремонта. На новых стеллажах и подвесных полках размещено более 2,5 тысяч экземпляров книг, среди которых имеются произведения известных классиков русской и якутской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, П.А. Ойунского, А.Е. Кулаковского и других авторов, учебники, газеты и журналы.

Все желающие осужденные имеют возможность получить книги или прочесть их в оборудованном читальном зале, сделать выписки из юридической или иной литературы.

В день открытия библиотека приняла первых посетителей.

Здесь планируется проведение литературных чтений и конкурсов, встреч с писателями и работниками Центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского.