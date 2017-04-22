В Якутии в ДТП пострадали девушки

22 апреля около часа ночи на федеральной автодороге М-56 «Лена» 641 км девушка-водитель управляя автомобилем Субару Импреза, не выдержала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, совершила наезд на опору линии освещения.

На момент аварии в автомобиле находились две девушки: водитель 1989 года рождения и пассажир 1992 года рождения, обе с явными признаками алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия обе девушки получили серьезные травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение. Находясь в автомобиле, были пристегнуты ремнем безопасности, что помогло избежать трагических последствий.

Несмотря на то, что наказание для водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения ужесточилось, еще находятся незаконопослушные граждане, позволяющие себе употребить спиртное, а потом сесть за руль. А ведь алкоголь, в том числе и в малых дозах: притупляет внимание, нарушает координацию движения. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры.

Последствия дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, как правило, бывают тяжкими, и даже трагическими.

Приближаются майские праздничные дни, Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения: наказание за нарушения, связанные с управлением транспортом водителями в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования, согласно КоАП РФ, влечет лишение права управления от 1,5 до 2 лет с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. В случае совершения аналогичного правонарушения повторно водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 3 лет, с наложением штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, а также принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.