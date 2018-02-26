В Якутии в ДТП погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Горном районе республики.

Установлено, что 23 февраля 2018 года около 20 часов 30 минут в районе 143 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло столкновение автомашин «MMC FUSO» и «Toyota Hiace».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса — двое мужчин, 1987 и 1961 г.р., а также двухлетний мальчик, который находился в салоне автомашины со своим отцом.

За медицинской помощью в центральную больницу Горного района с травмами различной степени тяжести обратились 4 человека, трое из которых госпитализированы.

В настоящее время по данному факту проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.