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Происшествия
4 июня 2017, 11:33
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В Якутии в ДТП погиб пассажир

4 июня около двенадцати часов ночи на федеральной автодороге М-56 «Лена» на 581 километре водитель управляя автомобилем Нисса Сафари,  не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки КАМАЗ, в результате чего совершил с ним столкновение.

На момент аварии в иномарке находились двое мужчин: водитель 1984 года рождения и пассажир 1981 года рождения, оба не были  пристегнуты ремнями безопасности.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в Алданскую больницу. Пассажир, находящийся на переднем пассажирском сидении от полученных травм скончался на месте происшествия.         Водитель КамАЗа не пострадал.

Как показало медицинское освидетельствование оба водителя в момент происшествия были трезвые.

 

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Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС (Якутия).
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