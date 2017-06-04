В Якутии в ДТП погиб пассажир

4 июня около двенадцати часов ночи на федеральной автодороге М-56 «Лена» на 581 километре водитель управляя автомобилем Нисса Сафари, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки КАМАЗ, в результате чего совершил с ним столкновение.

На момент аварии в иномарке находились двое мужчин: водитель 1984 года рождения и пассажир 1981 года рождения, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в Алданскую больницу. Пассажир, находящийся на переднем пассажирском сидении от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель КамАЗа не пострадал.

Как показало медицинское освидетельствование оба водителя в момент происшествия были трезвые.