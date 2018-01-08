В Якутии в 2017 году условия проживания улучшили около 1500 семей

За 2017 год улучшены условия проживания около 1500 семей. Материальную помощь на подключение к централизованным источникам теплоснабжения получили свыше 700 семей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда обеспечено теплоснабжение 111 многоквартирных жилых домов, в рамках общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» подключены к сетям теплоснабжения 43 социально значимых объекта.

Жители оплачивают в среднем 30% от уровня экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги. Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов в 2017 году составили 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

По словам Ил Дархана Егора Борисова, за последние пять лет в Якутии жилищные условия улучшили 30 тысяч человек, ликвидировано полмиллиона квадратных метров аварийного помещения.