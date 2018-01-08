АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-39
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  0.00
 0.00
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.01.2018, 13:20
Общество
Интервью
Вице-премьер Юрий Трутнев: «Я хочу, чтобы землю в России получить было совсем просто»
08.01.2018, 12:52
Общество
Более 3 тысяч якутян получили компенсацию расходов на капремонт
08.01.2018, 12:30
Республика
В 2018 году в Якутии посевную площадь планируется увеличить до 59 тысяч гектаров
08.01.2018, 12:12
Общество
Один дома: правила и обязанности родителей
08.01.2018, 11:49
Общество
В Якутии в 2017 году условия проживания улучшили около 1500 семей
08.01.2018, 11:45
Путешествия
Интервью
Невероятные приключения французов в Сибири
08.01.2018, 11:24
Культура & Образование
Трио «Клан Сопрано» не пробилось в финал «Новой звезды»
08.01.2018, 11:12
Происшествия
Найдя кошелек с деньгами, женщина вернула его без них
08.01.2018, 10:49
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Якутская хомусистка Юлияна Кривошапкина поразила легендарную Шейлу Бонник из Boney M
08.01.2018, 10:27
Происшествия
Полицейские прикрыли «лавочку», торговавшую алкоголем в неположенное время
08.01.2018, 10:06
Происшествия
Украденную шубу нашли неподалеку от дома потерпевшей
08.01.2018, 9:45
Культура & Образование
Эксклюзив
«Две звезды»: Как это было
08.01.2018, 9:18
Происшествия
Вчера в Усть-Майском районе произошел пожар
08.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 8 января 2018
08.01.2018, 0:18
Желток
Эксклюзив
Спикер Жирков – похититель интерьерных корзин?
07.01.2018, 23:01
Общество
Сочельник 2018 — что нельзя делать. Традиции, приметы, обычаи 6 января
07.01.2018, 15:34
Республика
Фотофакт
Концерт в сочельник на поющем острове Кыыллаахе
07.01.2018, 15:28
Происшествия
В Верхневилюйском районе раскрыта кража из пекарни
07.01.2018, 15:01
Политика
Позитив
Айсен Николаев вошел в ТОП-10 мэров по итогам 2017 года
07.01.2018, 14:55
Происшествия
Экстра
Из горящей тюрьмы в Якутии эвакуировано 124 осужденных
07.01.2018, 12:35
Происшествия
Фотофакт
В  Олекминском районе столкнулись два большегруза
07.01.2018, 9:35
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
07.01.2018, 9:32
Республика
Анатолий Бравин встретился с архиепископом Якутским и Ленским Романом
07.01.2018, 8:00
Общество
Святки 2018 — что нельзя делать, традиции, приметы, обычаи
07.01.2018, 6:00
Общество
Рождество 2018 — что нельзя делать 7 января. Приметы, суеверия и правила поведения на Рождество Христово
07.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 7 января 2018
07.01.2018, 0:51
Общество
Сегодня день рождения замминистра, депутата, ректора и артистки
06.01.2018, 20:09
Культура & Образование
Фотофакт
Новогодняя елка Виктора Федорова
06.01.2018, 17:28
Культура & Образование
Названа официальная дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
06.01.2018, 17:09
Республика
Эксклюзив
Вновь избранный глава Чокурдаха пояснил, были ли межпартийные договоренности на выборах
06.01.2018, 16:59
Столица
Призываем горожан и гостей столицы бережно относиться к арт-объектам новогоднего Якутска
06.01.2018, 16:57
Столица
Объезд главы города: санитарное состояние территорий, контроль за деятельностью коммунальных предприятий
06.01.2018, 16:51
Происшествия
Наркоманы ездили в автомобиле по Якутску
06.01.2018, 14:00
Желток
Хомусистка Алиса Саввинова объявила о помолвке
06.01.2018, 13:38
Происшествия
Угонщики Лэнд Крузера пойманы с поличным
06.01.2018, 13:36
Происшествия
В Якутске пойман таксист-бутлегер
06.01.2018, 9:16
Происшествия
В Якутске школьница устроила кражу в библиотеке?
06.01.2018, 9:16
Общество
Егор Борисов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством Христовым
06.01.2018, 9:15
Общество
Фразы, которые сведут любого мужчину с ума
06.01.2018, 9:10
Политика
Законы и постановления, вступившие в силу с января 2018 года
06.01.2018, 9:01
Общество
Поздравление Айсена Николаева с Новым годом и Рождеством
06.01.2018, 9:00
Красота & Здоровье
Как адаптировать праздничное платье к будням
06.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 6 января 2018
05.01.2018, 21:17
Экономика
Apple признала уязвимость всех iPhone
05.01.2018, 18:13
Культура & Образование
Фото близнецов из Якутии попало в National Geographic
05.01.2018, 18:00
Столица
Фотофакт
На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти дорогу
05.01.2018, 17:42
Спорт
Скалолазу из Якутии присвоили первый спортивный разряд
05.01.2018, 17:28
Происшествия
Ирония судьбы по-якутски
05.01.2018, 16:34
Культура & Образование
Медленное телевидение впервые на якутских экранах
05.01.2018, 15:59
Происшествия
В Якутске легковушка врезалась в КАМАЗ: пострадали три человека
05.01.2018, 15:36
Политика
В России начали сбор подписей за Путина
05.01.2018, 15:18
Спорт
Чемпионат ШВСМ по вольной борьбе впервые прошел по новым правилам
05.01.2018, 14:55
Желток
Эксклюзив
Варя Максима: Корону я не сниму!
05.01.2018, 14:46
Общество
Что делать, если машина загорелась?
05.01.2018, 14:36
Республика
Увеличена грузоподъемность ледового автозимника «Якутск-Нижний Бестях»
05.01.2018, 14:07
Происшествия
Якутянина ждал дома неприятный сюрприз
05.01.2018, 14:03
Экономика
В Якутии на поддержку местных инициатив направят 500 миллионов рублей
05.01.2018, 13:00
Политика
«Якутский» закон теперь действует на всей территории России
05.01.2018, 12:34
Столица
Мусорный апокалипсис в Мархе
05.01.2018, 12:09
Общество
МЧС напоминает правила поведения при пожарах
05.01.2018, 11:40
Общество
Фотофакт
Символ года из алмазов
05.01.2018, 11:21
Происшествия
Бутлегер пойман на месте преступления
05.01.2018, 11:03
Красота & Здоровье
Ученые рассказали о необратимом влиянии алкоголя на генетику
05.01.2018, 10:19
Происшествия
Раскрыта кража из школьной библиотеки
05.01.2018, 10:12
Культура & Образование
Названы победители национальной музыкальной премии «Үрдэл – 2017» в Якутии
05.01.2018, 9:48
Общество
В госпрограммах Якутии появятся отдельные арктические разделы
05.01.2018, 9:30
Происшествия
Видео
Посетители ночного клуба в Якутии сошлись «стенка на стенку»
05.01.2018, 9:00
Общество
Рождественские гадания 2018 — как гадать в ночь перед Рождеством
05.01.2018, 8:58
Происшествия
В Якутске из-за новогодней гирлянды сгорела квартира
05.01.2018, 8:28
Общество
Эксклюзив
Альбина Черепанова об отважной девочке Карине
05.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 5 января 2018
05.01.2018, 0:50
Общество
Сегодня день рождения замминистра, хормейстера и художника
Архив новостей
Общество
8 января 2018, 11:49
65

В Якутии в 2017 году условия проживания улучшили около 1500 семей

За 2017 год улучшены условия проживания около 1500 семей. Материальную помощь на подключение к централизованным источникам теплоснабжения получили свыше 700 семей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда обеспечено теплоснабжение 111 многоквартирных жилых домов, в рамках общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» подключены к сетям теплоснабжения 43 социально значимых объекта.

Жители оплачивают в среднем 30% от уровня экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги. Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов в 2017 году составили 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

По словам Ил Дархана Егора Борисова, за последние пять лет в Якутии жилищные условия улучшили 30 тысяч человек, ликвидировано полмиллиона квадратных метров аварийного помещения.

comments powered by HyperComments
Источник: ЯСИА. Автор Айаал Черноградский, http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutii-v-2017-godu-usloviya-prozhivaniya-uluchshili-okolo-1500-semej/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.01.2018, 17:46
Культура & Образование
Режиссер-любитель Андрей Софронов: Cloud Nine станет антологией
05.01.2018, 18:13
Культура & Образование
Фото близнецов из Якутии попало в National Geographic
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
02.01.2018, 19:51
Желток
Эксклюзив
Чемпион стал отцом!
03.01.2018, 11:06
Общество
Фотофакт
Скандал
Вандалы повредили статую мамонта в Якутске?
02.01.2018, 13:41
Общество
Фотофакт
Якутские министры собрались на битву?
06.01.2018, 14:00
Желток
Хомусистка Алиса Саввинова объявила о помолвке
04.01.2018, 4:00
Общество
Видео
Уххан разоткровенничался с «Дьуэгэлэр»!
02.01.2018, 16:40
Политика
4 января в Якутске состоится митинг
05.01.2018, 14:55
Желток
Эксклюзив
Варя Максима: Корону я не сниму!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Происшествия
07.01.2018

Из горящей тюрьмы в Якутии эвакуировано 124 осужденных

Фотофакт
Происшествия
07.01.2018

В  Олекминском районе столкнулись два большегруза

Фотофакт
Культура & Образование
06.01.2018

Новогодняя елка Виктора Федорова

Культура & Образование
06.01.2018

Названа официальная дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Эксклюзив
Республика
06.01.2018

Вновь избранный глава Чокурдаха пояснил, были ли межпартийные договоренности на выборах

Столица
06.01.2018

Призываем горожан и гостей столицы бережно относиться к арт-объектам новогоднего Якутска

Столица
06.01.2018

Объезд главы города: санитарное состояние территорий, контроль за деятельностью коммунальных предприятий

Желток
06.01.2018

Хомусистка Алиса Саввинова объявила о помолвке