В Якутии уволили чиновника с поддельным дипломом

Прокуратура Абыйского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе в администрации МО «Поселок Белая Гора».

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», на должность муниципальной службы принят гражданин, у которого отсутствует профессиональное образование, он не соответствует установленным квалификационным требованиям.

Кроме того, данный гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа (диплома о высшем образовании)), при устройстве на должность муниципальной службы в администрацию МО ГП «Поселок Белая Гора».

Прокуратура внесла в связи с этим в адрес главы муниципалитета представление, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий уволен с муниципальной службы, а в отношении двух работников администрации применены меры дисциплинарного воздействия виде «выговора» и «замечания».