АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.94
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2018, 12:10
Общество
Итоговый он-лайн семинар для общественных наблюдателей
15.03.2018, 12:09
Политика
Экстра
Афанасий Максимов возвращается в большую политику
15.03.2018, 12:00
Происшествия
В ходе семейного скандала жена ударила мужа кочергой
15.03.2018, 12:00
Культура & Образование
Афиша
Единственный концерт «Кун Оркон» в Якутске
15.03.2018, 11:50
Спорт
33 ледовых катка открыты в Якутии
15.03.2018, 11:40
Культура & Образование
В Якутске стартовал Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»
15.03.2018, 11:38
Республика
Резонанс
Администрация Сунтарского улуса опровергает
15.03.2018, 11:30
Общество
В Якутии уволили чиновника с поддельным дипломом
15.03.2018, 11:20
Красота & Здоровье
Интервью
Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник
15.03.2018, 11:11
Республика
Интервью
Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд
15.03.2018, 11:07
Столица
Некролог
Мэрия Якутска выражает соболезнование
15.03.2018, 11:00
Общество
Волонтеры АЭБ провели мастер-классы для воспитанниц центра «Берегиня»
15.03.2018, 10:50
Столица
Айсен Николаев обсудил c «Опорой России» проблемы предпринимателей Якутска
15.03.2018, 10:40
Желток
Фитоняшка Эвенкийка оказалась в центре скандала
15.03.2018, 10:30
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Кто он, Григорий Чернецов?
15.03.2018, 10:20
Экономика
«Сахаэнерго» установило новое оборудование на ДЭС Депутатского
15.03.2018, 10:10
Культура & Образование
Вторая смена в школах Якутска будет ликвидирована
15.03.2018, 10:00
Финансы
Кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей
15.03.2018, 9:50
Столица
Айсен Николаев принял участие в обсуждении развития кластера арктических инноваций
15.03.2018, 9:41
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутянка победила в международном конкурсе «Miss AsiaMix»
15.03.2018, 9:40
Культура & Образование
Якутия верит!
15.03.2018, 9:38
Экология
Сегодня у Колыманы и Ломоносова состоится большое событие
15.03.2018, 9:30
Красота & Здоровье
Михаил Николаев вылетел в Москву на дальнейшую реабилитацию
15.03.2018, 9:20
Путешествия
Невероятный экскурсионный тур «Магия национальных парков Кении и Танзании»
15.03.2018, 9:15
Республика
День самоуправления и прекрасного настроения в Алданском политехе
15.03.2018, 9:07
Происшествия
За сутки в республике произошло пять пожаров
15.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 15 марта 2018
15.03.2018, 1:26
Общество
Сегодня день рождения строителя, журналиста и общественного деятеля
15.03.2018, 1:03
Политика
Видео
Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях
14.03.2018, 21:36
Политика
Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления
14.03.2018, 21:34
Экономика
Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка
14.03.2018, 18:30
Культура & Образование
Названы победители фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат»
14.03.2018, 18:20
Экономика
15 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
14.03.2018, 18:10
Культура & Образование
Студентка ЯФЭК одержала победу в олимпиаде профмастерства
14.03.2018, 18:00
Культура & Образование
В математическом празднике приняли участие более полутора тысяч школьников
14.03.2018, 17:50
Общество
Ил Дархан поставил задачу преодоления дисбаланса трудовых ресурсов
14.03.2018, 17:40
Культура & Образование
Воспитанники Якутской балетной школы выступили на сцене Большого театра
14.03.2018, 17:30
Происшествия
В Якутии львиная доля ДТП происходит по вине водителей
14.03.2018, 17:20
Общество
Мусоросжигательную установку готовят запустить в Якутии
14.03.2018, 17:10
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту нападения на росгвардейцев в Алдане
14.03.2018, 17:00
Происшествия
Чурапчинец украл холодильник из съемной квартиры
14.03.2018, 16:50
Столица
Видео
Позитив
«Ворота Якутска» — обладатель гран-при международного архитектурного фестиваля
14.03.2018, 16:40
Спорт
Триумф якутских шашистов
14.03.2018, 16:30
Финансы
Людмила Николаева: Миссия Алмазэргиэнбанка – повышение уровня жизни якутян
14.03.2018, 16:20
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП на угнанном автомобиле
14.03.2018, 16:10
Спорт
Бой, стоп! Кубок Ил Дархана переносится на конец года
14.03.2018, 16:00
Столица
Все на выборы! Что ждет горожан 18 марта?
14.03.2018, 15:50
Экономика
Теплоэнергетики восстановили работу оборудования котельной в Алдане
14.03.2018, 15:40
Культура & Образование
О любви к Родине, патриотизме и счастливом детстве споют юные якутяне
14.03.2018, 15:30
Происшествия
Молодая мамочка попалась на уловку мошенника
14.03.2018, 15:20
Экономика
Глава АЛРОСА: Местные кадры – в приоритете
14.03.2018, 15:10
Культура & Образование
Школьники выйдут на подиум
14.03.2018, 15:02
Общество
Деловой центр Южной Якутии встретил «Форум тех, кто действуют»
14.03.2018, 14:50
Экономика
Якутия получит более 2 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг
14.03.2018, 14:44
Столица
Анонс
Акция от МУП «Теплоэнергия » — Прощеные дни
14.03.2018, 14:40
Общество
Егор Борисов призвал усилить помощь пожилым в Якутии
14.03.2018, 14:35
История
Видео
Как строили телевышку Якутска
14.03.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Психолог — о том, как эффективно похудеть
14.03.2018, 14:20
Культура & Образование
ТЮЗ Якутии приглашен на театральный фестиваль в Новосибирске
14.03.2018, 14:10
Общество
Якутянка с заснеженными ресницами снялась в ролике немецкого издания Bild
14.03.2018, 14:00
Красота & Здоровье
В АГИКИ участники проекта «Рисуем все» обсудили план работы
14.03.2018, 13:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в краже продуктов из супермаркета
14.03.2018, 13:30
Общество
Работа на Севере: районы Якутии ждут педагогов и медиков
14.03.2018, 13:20
Происшествия
В Якутии эпидемия ОРВИ: В 10 школах вновь объявлен карантин
14.03.2018, 13:10
Происшествия
Гость удалился по-английски, прихватив чужое имущество
14.03.2018, 12:45
Культура & Образование
В Национальной библиотеке Якутии откроется Центр казахстанской литературы и культуры 
14.03.2018, 12:35
Происшествия
Видео
В ходе акции «Красные фонари» задержаны 13 проституток
14.03.2018, 12:25
Общество
Резонанс
Обманутые дольщики долгостроя на улице Чайковского написали открытое письмо Путину
14.03.2018, 12:15
Экономика
На Вилюйской трассе начнется строительство моста через речку Тюкян
14.03.2018, 12:05
Происшествия
В Якутске машина врезалась в опору. Трое пострадавших
14.03.2018, 11:55
Столица
К сведению руководителей всех форм собственности!
14.03.2018, 11:45
Экономика
Рассрочка выплаты долга за свет и тепло: что важно знать
Архив новостей
Общество
15 марта 2018, 11:30
377

В Якутии уволили чиновника с поддельным дипломом

Прокуратура Абыйского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе в администрации МО «Поселок Белая Гора».

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», на должность муниципальной службы принят гражданин, у которого отсутствует профессиональное образование, он не соответствует установленным квалификационным требованиям.

Кроме того, данный гражданин приговором суда признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа (диплома о высшем образовании)), при устройстве на должность муниципальной службы в администрацию МО ГП «Поселок Белая Гора».

Прокуратура внесла в связи с этим в адрес главы муниципалитета представление, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий уволен с муниципальной службы, а в отношении двух работников администрации применены меры дисциплинарного воздействия виде «выговора» и «замечания».

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
11.03.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.03.2018, 20:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Искусство Монголии на древней земле Олонхо
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
11.03.2018, 10:37
Общество
Некролог
Письмо Кириллу
10.03.2018, 16:20
Общество
Прощание с Кириллом Алексеевым пройдет в Москве
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Интервью
Красота & Здоровье
15.03.2018

Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник

Интервью
Республика
15.03.2018

Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд

Экология
15.03.2018

Сегодня у Колыманы и Ломоносова состоится большое событие

Красота & Здоровье
15.03.2018

Михаил Николаев вылетел в Москву на дальнейшую реабилитацию

Путешествия
15.03.2018

Невероятный экскурсионный тур «Магия национальных парков Кении и Танзании»

Политика
14.03.2018

Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления

Экономика
14.03.2018

Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка

Культура & Образование
14.03.2018

Воспитанники Якутской балетной школы выступили на сцене Большого театра