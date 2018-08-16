В Якутии увеличилось число коррупционных преступлений

За период 7 месяцев т.г. на территории республики зарегистрировано 6701 преступление, что на 3,8 % меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Снижение числа зарегистрированных преступлений отмечено на территории 22 городов и районов республики, наиболее существенно в Оленекском (на 35,9%), Булунском (29,5 %), Вилюйском (27,1 %), Абыйском (26,3 %), Верхоянском (22,6%) районах.

С 1003 до 943 снизилось количество тяжких преступлений, в том числе на 71,4 % в Нижнеколымском, на 60 % в Абыйском, на 57,1 % в Оймяконском и ряде других районов республики.

Отмечено уменьшение на 11,2 % количества преступлений против собственности, их удельный вес в общей структуре преступности составил 44,8 %. Зарегистрировано 1959 краж, 163 грабежа, 21 разбойное нападение, 19 вымогательств, а также 538 мошенничеств.

С 12 до 33 увеличилось количество изнасилований, основной рост которых отмечен в Верхневилюйском (с до 13) и Среднеколымском (с 0 до 8) районах.

Увеличилась регистрация преступлений коррупционной направленности с 62 до 83 (на 33,9 %), экономической направленности с 336 до 362 (на 7,7 %), преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 317 до 546 (на 72,2%).

Из числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено 2380 преступлений, что на 6,5 % меньше, чем в прошлом году. На 10,9 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (2145).

В сравнении с показателем предыдущего года на 7,1 % уменьшилось количество преступлений, совершенных женщинами – с 660 до 613.