За последние два дня утонули трое детей

1 июля 2017 года около 8 часов на реке Лена в местности Даркылах обнаружено тело 10-летнего мальчика, ученика 5-го класса одной из школ Якутска.

Две детские жизни унес следующий день. 2 июля в 14 часов 15 минут в местности Даркылах утонул еще один ребенок – 9-летний ученик 2-го класса городской школы, а вечером, около 20 часов, на берегу реки Дюктюля Горного района Якутии найдено тело 7-летнего ребенка.

По всем данным фактам проводятся процессуальные проверки, по их результатам будут приняты соответствующие решение.

Следственный комитет призывает родителей и тех, под чьим присмотром находятся дети, быть внимательными и тщательным образом контролировать их местонахождение. Не допускайте фактов бесконтрольного нахождения детей вблизи водоемов.