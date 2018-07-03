В Якутии утонули мать с ребенком

Женщина с ребенком утонули 2 июля в Намском районе Якутии. Тело женщины найдено, поиски мальчика продолжаются. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Женщина и ребенок 13 лет утонули в местности «Романовка». Сообщение о трагедии поступило в скорую помощь от очевидцев. Тело женщины найдено, поиски мальчика до сих пор ведутся. Во время купания мальчик стал тонуть, мать пыталась спасти его и тоже стала тонуть», — прокомментировали телеканалу «Якутия 24» в ЕДДС.

Сейчас на месте происшествия работают психологи. Также известно, что прибудут водолазы и спасатели.