В Якутии утонули мать с ребенком

Женщина с ребенком утонули 2 июля в Намском районе Якутии. Тело женщины найдено, поиски мальчика продолжаются. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.
«Женщина и ребенок 13 лет утонули в местности «Романовка». Сообщение о трагедии поступило в скорую помощь от очевидцев. Тело женщины найдено, поиски мальчика до сих пор ведутся. Во время купания мальчик стал тонуть, мать пыталась спасти его и тоже стала тонуть», — прокомментировали телеканалу «Якутия 24» в ЕДДС.
Сейчас на месте происшествия работают психологи. Также известно, что прибудут водолазы и спасатели.
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