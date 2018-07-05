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Экология
5 июля 2018, 15:33
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В Якутии установлены сроки сбора ягод

С середины июля уже можно начинать собирать всеми любимую землянику на территории заречных улусов, чуть позднее — в Вилюйской группе районов.

В это же время можно приступить к сбору красной смородины, а в западных районах она созреет к 20 июля. Также с 20 июля можно начать собирать голубику.

За малиной, широко распространенной в Вилюйской группе районов, можно пойти в конце июля. В середине августа поспеет черная смородина, а брусника — с 25 августа.

Чернику в Мирнинском районе можно собирать уже в начале августа, а в Алданском, Ленском, Нерюнгринском районе — с середины следующего месяца.

В конце августа наступит пора сбора кедровых орехов.

Подробные сроки сбора ягод и плодов смотрите здесь.

Источник: http://ysia.ru/priroda/skoro-pospeet-zemlyanika-v-yakutii-ustanovleny-sroki-sbora-yagod/
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