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23 июля 2017, 14:47
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В Якутии установлены 14 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 14 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из них: в отношении одного виновного лица возбуждено 1 уголовное дело по ч. 2 ст. 261, 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ.
Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.
На сегодняшний день сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода по ст. 8.32 и ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» рассмотрено 399 протоколов, по которым назначены административные наказания.
Якутской территориальной подсистемой РСЧС осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет.
С 3 июля 2017 года на территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим.
Напоминаем, что в период особого противопожарного режима или режима ЧС в лесах, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.
Сотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• проводить выжигание сухой травы и камыша;
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Что делать, если начался лесной пожар?
Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (с мобильных телефонов), Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 8-4112-44-74-76.
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землёй.
При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.
В случае задымления в населенном пункте, необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение, пить побольше воды. При ухудшении самочувствия, незамедлительно обращайтесь к врачу.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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