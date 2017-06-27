В Якутии установлен новый размер минимальной заработной платы

С 1 июля 2017 года размер минимальной заработной платы в Якутии составит 17 388 рублей. Сегодня тремя сторонами социального партнерства – Правительством республики, Федерацией профсоюзов и республиканским объединением работодателей «Союз товаропроизводителей РС(Я)» — подписано соглашение о минимальной заработной плате в Республике Саха (Якутия).

Таким образом, новая величина минимальной заработной платы доведена до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения республики за 1 квартал 2017 года. Увеличение региональной гарантии в области оплаты труда по сравнению с предыдущим ее размером (16 824 рубля) составило 3,4%.

Отметим, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) федеральным законом с 1 июля 2017 года составит 7800 рублей. Соотношение с федеральным прожиточным минимумом составит 73%. Региональная МЗП с июля превысит федеральный МРОТ в 2,2 раза.

В целом за шесть лет реализации концепции повышения заработной платы и минимальной заработной платы в Якутии региональная МЗП увеличена в 2,6 раза с 6 614 рублей до 17 388 рублей. По России увеличение МРОТ за этот период составило 1,7 раза: с 4 611 до 7 800 рублей.

Действие нового соглашения распространяется на работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из государственного бюджета республики, а также работников организаций, предприятий, работающих на территории республики, за исключением финансируемых из федерального бюджета. Увеличение приведет к росту доходов работников, относящихся к техническому персоналу: уборщиков, вахтеров, сторожей, рабочих и пр.

Для работников бюджетной сферы на обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной платы, будут выделены дополнительные финансовые средства из госбюджета республики.

Сегодня на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представителями профсоюзной стороны поднят вопрос своевременного доведения бюджетных средств до муниципальных районов на обеспечение работников новым размером минимальной заработной платы. «В прошлом году мы также поднимали этот вопрос. К сожалению, в ряде районов минимальная заработная плата работников была повышена только в конце года в порядке перерасчета. А в иных случаях доходило до того, чтобы довести заработную плату работников до установленного размера минимальной заработной платы направлялись средства из других статей, к примеру, из премиального фонда», — было отмечено на заседании. Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев попросил председателя Правительства республики Евгения Чекина взять данный вопрос на личный контроль. Также профсоюзный лидер республики предложил членам трехсторонней комиссии в следующий раз передвинуть срок подписания соглашения о размере минимальной заработной платы на более раннее время – к концу года.

На заседании выступили министр труда и социального развития Александр МИХЕЕВ, президент Торгово-промышленной палаты, народный депутат Якутии Владимир ЧЛЕНОВ, председатель регионального объединения работодателей, генеральный директор авиакомпании «Якутия» Ольга ФЕДОРОВА.

В частности, Владимир Членов, отметив важное значение работы правительства Якутии по социальной защите населения, предложил более дифференцированно подходить к решению данного вопроса.

«В арктических районах республики, где и цены на продукты значительно выше, и условия для жизни и работы сложнее, люди более нуждаются в поддержке», — сказал депутат. Ольга Федорова подчеркнула необходимость расширения Союза работодателей Якутии, повышения социальной ответственности предпринимателей.

Председатель правительства поручил зафиксировать предложения, прозвучавшие в ходе заседания, и начать работу по этим направлениям. «Правительство Якутии очень многое делает по социальной защите населения. Вот подписали соглашение, но оно должно начать работать в срок, а не к концу года. А то у нас иногда получается так, что приняли решение сегодня, а исполнять начинаем, спустя время. Такого не должно быть», — подчеркнул Евгений ЧЕКИН. Министерству труда и социального развития республики премьер поручил проинформировать о ходе реализации данного соглашения уже в середине июля т.г.

Трехстороннее соглашение подписали председатель правительства Якутии Евгений ЧЕКИН, председатель Федерации профсоюзов Николай ДЕГТЯРЕВ и председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» Ольга ФЕДОРОВА.