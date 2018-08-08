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Экономика
8 августа 2018, 10:55
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В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018

Клуб расширения бизнеса Якутии при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) провел 3-4 августа в туристическом комплексе «Орто Дойду» Первую практическую бизнес конференция Якутии 2018. В конференции приняло участие 216 участников из 7 улусов республики, 53 спикера, в т.ч. 4 спикера из Москвы и Санкт-Петербурга. В организации мероприятия было задействовано 30 человек. Целью проведения конференции стало ознакомление предпринимателей Якутии с практическими технологиями управления бизнесом для успешного развития экономики Республики Саха (Якутия). Инициатором и официальным организатором мероприятия выступило ООО «КонсалтПрофи» в лице АНДРЕЕВОЙ Марианны Матвеевны, АНДРЕЕВА Петра Николаевича. Конференция прошла под девизом: СИЛЬНЫЙ БИЗНЕС! СИЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА!
На конференции на большой сцене прошли практические лекции спикеров ведущих консалтинговых компаний России — Дарьи ГАТИНОЙ, генерального директора Группы компаний АТМ Group г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Вадима МАЛЬЧИКОВА, президента «Центральной тренинговой компании», Москва, Рашита КАРИМОВА, бизнес-тренера Тренинговой компании «Время не ждет», Александра ЗМАНОВСКОГО, директора сети филиалов Компании «Высоцкий консалтинг», Москва. Но самой главной фишкой были выступления 59 якутских бизнесменов, которые поделились своим практическим опытом, эффективными действиями.

За два дня работы участники конференции имели возможность послушать выступления спикеров на интересующие темы по семи секциям: секция «владельца бизнеса и администрирования», секция «найма и коммуникации», секция «маркетинга и продаж», секция «бухгалтерии и финансов», секция «производства», секция «качества и квалификации», секция «PR и расширения». Каждый участник имел возможность побеседовать с именитыми спикерами и бизнесменами, а также заявить о себе и своем деле.
Утро конференции начиналось с профессиональной зарядки от Якутской школы ТайЦзицюань, а вечером были организованы корпоративные программы по тимбилдингу от Компании «ТимбилдингГрупп», спортингу, катания на квадрациклах, прогулки на лошадях от Тур.комплекса «Орто Дойду».
Видео сопровождение осуществило Творческое объединение «Кэмвидео», официальным фотографом мероприятия выступила Творческая платформа «Пространство».
Партнерами Первой практической бизнес конференции выступили: Центр комплементарной медицины и СПА «КАНТИ», торговый дом «Мир Инструментов», Центр финансового содействия «Аргыскредит», ООО «ИнТехПул», технический центр «ТЕХИНПЕКС», СКПК кредитный союз «АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС», магазин товаров для малышей «Сказка», пекарня бизнеса «Бизквит», UDS Game, авторская линия якутской современной одежды «Sakha Boho Style», АО страховая компания «Стерх», «ТимБилдингГрупп».
Отзывы участников о конференции:
СКРИПИН Александр: «В эту субботу, 3 и 4 августа принял участие в Первой практической бизнес-конференции в Якутии. Был спикером и слушателем. И я горд. Горд этим событием. Потому что это действительно событие для Якутска, для нашей республики. Были приглашенные именитые спикеры из Москвы, Питера, других городов России. Были наши, якутские бизнесмены. Атмосфера солидарности, общности, причастности к общему нужному и полезному делу, когда практики рассказывали o своих граблях и o своих находкам, своих ноу-хау, своем бизнесе, настоящее погружение в мир бизнеса, увлекательной учебы, общение c такими же людьми, которые дышат c тобой одним воздухом, воздухом бизнеса. Встретил множество коллег, товарищей, пообщался-познакомился в живую c френдами из Facebook.
Когда определенная часть бизнесменов вырастает из своей скорлупки, наступает необходимость делиться знаниями. Это один из этапов становления человека. И еще один принцип, который, я считаю, очень важен, и этот принцип звучит так: Кто, если не мы?! Большинство из нас родились на этой земле, мы хотим, чтобы наш «садик», наше место, где мы живем, было лучше, и мы делаем это. И большое спасибо, организаторам бизнес-конференции Марианне и Петру Андреевым, их команде, за то, что организовали такое мероприятие, спикерам, за то, что нашли время и выступили на этой конференции. Думаю, это было начало, начало новой эры в развитии якутского бизнеса!
Нюргустана ЛУКИНА: «Мне понравилось очень! Я в первый раз на такой конференции, идея шикарная! Для себя почерпнула много моментов, много идей, увидела и смогла сравнить спикеров и понять, кто мне больше подходит по энергии. А также мне понравились выступления якутских руководителей».
ЕГОРОВ П.Р.: «Было круто! очень многое узнал. Вспомнил свои опыты. Взглянул по-новому на бизнес, жизнь и отношения. Хочу на вторую конференцию, но уже со своей командой. Купил четыре книги. Махтал!»


Источник: Директор ООО «КонсалтПрофи» М.М. АНДРЕЕВА. тел 89246636777
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