АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
20
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.93
 68.66
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2017, 15:23
Политика
В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%
23.07.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Поющие медики: Для вас с любовью…
23.07.2017, 14:47
Происшествия
В Якутии установлены 14 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров
23.07.2017, 13:29
Происшествия
Видео
Ночью в Якутске загорелась двухэтажка
23.07.2017, 13:06
Путешествия
Экспедиция «По следам государевых ямщиков» начала работу на якутской земле 
23.07.2017, 12:57
Красота & Здоровье
В Якутии впервые в истории врачи установили детям кохлеарные импланты
23.07.2017, 9:32
Происшествия
Самолет АК «Якутия» экстренно сел из-за разгерметизации?
23.07.2017, 9:24
Республика
Зампред Якутии: Объекты Ысыаха Олонхо стали достопримечательностями
23.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 23 июля 2017 г.
23.07.2017, 4:00
Происшествия
Огнеборцами Якутска спасены товарно-материальные ценности и здание магазина
23.07.2017, 3:57
Культура & Образование
Сегодня день рождения ученого
22.07.2017, 22:02
Путешествия
А вы уже думали, как встретите 2018 год?
22.07.2017, 21:24
Происшествия
МЧС предупреждает: возможно, подтопление сенокосных угодьев!
22.07.2017, 21:22
Происшествия
На тушение пожара в Вилюйском районе работает самолет Бе-200 
22.07.2017, 15:57
Происшествия
Фотофакт
Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
22.07.2017, 12:39
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художницы, стилиста и журналистов
22.07.2017, 10:20
Культура & Образование
Анонс
Скоро! Музыкальный этнофестиваль «Великий шелковый путь»
22.07.2017, 9:15
Столица
Жители Промышленного и Сайсарского округов обсудили предстоящий ремонт своих дворов
22.07.2017, 9:05
Общество
Поздравление директора Якутского филиала Россельхозбанка с Днем торговли
22.07.2017, 8:15
Республика
Егор Борисов дал поручения по итогам поездки в Среднеколымский улус
22.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 22 июля 2017 г.
21.07.2017, 21:19
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
21.07.2017, 21:19
Столица
22 июля в Якутске на перекрестке улиц Дзержинского-Чиряева будет ограничено движение
21.07.2017, 20:40
Экономика
Анонс
LIKE – центр в Якутске! Концентрат 12.0
21.07.2017, 18:05
Столица
Автодорожный округ поздравил ветерана с юбилеем
21.07.2017, 17:50
Столица
В Якутске идет фестиваль детских загородных лагерей
21.07.2017, 17:40
Культура & Образование
Ученик лицея СВФУ стал абсолютным победителем XXIV Международной олимпиады «Туймаада»
21.07.2017, 17:30
Спорт
Лучшие лучники Якутии встретились на стадионе «Туймаада»
21.07.2017, 17:20
Столица
Погода в эти выходные
21.07.2017, 17:10
Происшествия
Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею
21.07.2017, 16:55
Общество
На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя
21.07.2017, 16:45
Культура & Образование
Школьники посетили с экскурсией «Железные дороги Якутии»
21.07.2017, 16:36
Республика
Борьба со стихиями: засуха, лесные пожары и наводнение осложняют в Якутии сенокосную кампанию
21.07.2017, 16:25
Республика
Егор Борисов: «Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка»
21.07.2017, 16:10
Общество
Только один молодой человек пожелал отправиться на службу по контракту
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
21.07.2017, 15:50
Культура & Образование
Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»
21.07.2017, 15:40
Экономика
Минтранс Якутии и АО «Прогноз» займутся ремонтом автозимника от Батамая до Себян-Кюеля
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
21.07.2017, 15:20
Происшествия
Пожилой фотолюбитель пойман с поличным
21.07.2017, 15:10
Республика
В Сватае уровень воды снизился, в Аргахтахе пока держится на одной отметке
21.07.2017, 15:00
Республика
К тушению пожаров в Вилюйском улусе будет привлечен самолет-амфибия
21.07.2017, 14:50
Общество
С октября изменится оплата труда медицинских работников
21.07.2017, 14:40
Экономика
«Сахатранснефтегаз» приступил к замене старых газопроводов на Тимирязева
21.07.2017, 14:39
Политика
Яна Игнатьева пригласила Владимира Путина в Якутию
21.07.2017, 14:30
Столица
Американские борцы прилетают в Якутск. Матчевая встреча пройдет бесплатно
21.07.2017, 14:20
Столица
В Октябрьском округе создан Совет председателей многоквартирных домов
21.07.2017, 14:10
Столица
Веселый автобус для фотосессий установлен в сквере Якутска
21.07.2017, 12:50
Происшествия
Пожилой мужчина угнал детский велосипед
21.07.2017, 12:40
Происшествия
На чужом тракторе с ветерком
21.07.2017, 12:30
Общество
ЦЗН объявляет отбор работодателей на предоставление субсидий
21.07.2017, 12:20
Путешествия
Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса
21.07.2017, 12:10
Столица
Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  
21.07.2017, 12:00
Столица
Добровольная пожарная дружина ликвидировала лесной пожар
21.07.2017, 11:50
Происшествия
Житель Кобяйского района забил своего односельчанина палкой до смерти
21.07.2017, 11:40
Происшествия
Комментарий от МЧС: Угрозы подтопления Октемцев нет
21.07.2017, 11:30
Происшествия
Кассир вынула из кассы 470 тысяч рублей
21.07.2017, 11:20
Происшествия
57 человек стали жертвами «земельных» мошенников
21.07.2017, 11:10
Происшествия
Пожарные спасли дом на ул. Кузьмина
21.07.2017, 10:55
Республика
Строительство уникального моста через реку Марха ведется по графику
21.07.2017, 10:45
Республика
«Железные дороги Якутии»: Теперь билеты можно купить электронно
21.07.2017, 10:35
Столица
Анонс
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
21.07.2017, 10:10
Происшествия
Женщина в Нюрбе удачно сходила в ресторан
21.07.2017, 10:00
Происшествия
Директор социального учреждения совершала фиктивные операции
21.07.2017, 9:50
Происшествия
Наглая кража в доме престарелых
21.07.2017, 9:40
Происшествия
Обиженный артельщик в отместку украл телефон
21.07.2017, 9:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения издателя
21.07.2017, 9:20
Происшествия
За полгода — 40 ДТП с участием детей
21.07.2017, 9:10
Финансы
Кто определяет очередность и виды работ по капитальному ремонту
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
21.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 июля 2017 г.
Архив новостей
Политика
23 июля 2017, 15:23
88

В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%

22 июля глава РС(Я) Егор БОРИСОВ провел совещание, посвященное оценке исполнения членами правительства республики персональных поручений на 2017 год по итогам второго квартала.
Распоряжение «О персональных поручениях Главы Республики Саха (Якутия) членам Правительства Республики Саха (Якутия) на 2017 год» вышло 6 февраля нынешнего года по итогам личных встреч главы с коллективами всех министерств и ведомств республики.

По словам главы Якутии, что поручения членам кабинета министров даны для совершенствования системы исполнительных органов власти и решения приоритетных задач, которые в дальнейшем поспособствуют развитию экономики региона в целом.
Егор Борисов в очередной раз напомнил членам правительства о персональной ответственности за неисполнение поручений.

– Когда мы с вами встречались в начале года и формировали поручения для каждого министерства, вы согласились с тем, что все поручения выполнимы. Сегодня же я вижу, что многие министерства не справляются с поставленными задачами,

— констатировал Егор Афанасьевич.
Вместе с тем, он выразил уверенность: время подтянуться у отстающих министерств и ведомств еще есть.

Ил Дархан пришёл к выводу, что в работе исполнительных органов власти республики сформировался определенный системный недостаток, из-за чего многие поручения просто не доходят до исполнителей, и соответственно не могут быть выполнены. Так, по мнению Борисова, во многих ведомствах проводится множество различных совещаний, составляются протоколы, но при этом конкретные решения в документах зачастую отсутствуют. Ил Дархан считает такой подход недопустимым.
Председатель правительства РС(Я) Евгений ЧЕКИН доложил о ходе исполнения персональных поручений главы кабинетом министров по итогам первого полугодия 2017 года.
Как доложил Чекин, все поручения разделены на группы: имеющие конкретные сроки исполнения и на поручения, требующие ежеквартального мониторинга, с возможностью оценки их реализации только в конце 2017 года.

Глава кабмина проинформировал, что всего имеется 206 поручений. По итогам 2-го квартала проведена оценка исполнения 142 поручений, в том числе 79 – со сроком исполнения в пределах первого полугодия и 63 поручений, требующих ежеквартального мониторинга.
Из 79 поручений со сроком исполнения в пределах первого полугодия выполнено 41 (51,9%). Выполнено с нарушением установленного срока – 8 поручений (10,1%). В работе с нарушением установленных сроков находится 23 поручения (29,1%).
Из 63 поручений со сроком до конца года и ежеквартальным мониторингом выполняется без риска выполнения в установленный срок 54 (85,7%) поручения. Выявлен риск неисполнения в установленный срок или в полном объеме в 9 поручениях (14,3%).
Средний показатель исполнительской дисциплины по итогам 1 полугодия составил – 72,5 процента.

Заслушав краткую информацию руководителей министерств и ведомств, Егор Борисов озвучил ряд постановочных вопросов, которые его в настоящее время особенно волнуют.
В первую очередь Ил Дархан обратил внимание на то, что в республике недостаточно качественно оказывается адресная помощь населению. Также до сих пор не сформирован реестр остро нуждающихся в материальной поддержке категорий граждан, в том числе отсутствуют механизмы строительства жилья для данной категории населения. В этой связи глава дал поручение министру труда и социального развития Александру МИХЕЕВУ окончательно доработать данные вопросы.
Ещё одним социально значимым вопросом, который озвучил Егор Борисов, является открытие в городе Якутске медвытрезвителя. Пару лет назад глава давал поручение руководству Минздрава и столичного управления здравоохранения подыскать подходящее помещение для медвытрезвителя. Однако, воз и ныне там.
Переходя к планам на второе полугодие, Ил Дархан поручил членам правительства усилить работу по снижению уровня бедности среди населения и безработицы, особо подчеркнув, что доходы населения должны повышаться, равно, как и качество жизни якутян.
Также Егор Борисов призвал коллег заранее начинать подготовку к работе в 2018 году, который, по его мнению, тоже будет весьма непростым. В этой связи кабинету министров до 1 октября предстоит сформировать поручения для исполнения, которые будут приоритетными в предстоящем году.
В целом, по оценке главы, Якутия постепенно переходит к новой, более современной модели проектного управления. Эта система, уверен Егор Афанасьевич, позволит решать актуальные проблемы с наименьшими временными затратами и финансовыми ресурсами.

comments powered by HyperComments
Источник: http://egorborisov.ru Фото Айаала ЧЕРНОГРАДСКОГО, ЯСИА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
17.07.2017, 23:27
Опрос
Кто самый уважаемый политик в Якутии?
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа URECA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
23.07.2017

Поющие медики: Для вас с любовью…

Республика
23.07.2017

Зампред Якутии: Объекты Ысыаха Олонхо стали достопримечательностями

Путешествия
22.07.2017

А вы уже думали, как встретите 2018 год?

Фотофакт
Происшествия
22.07.2017

Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске

Анонс
Культура & Образование
22.07.2017

Скоро! Музыкальный этнофестиваль «Великий шелковый путь»

Республика
21.07.2017

Егор Борисов: «Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка»

Фотофакт
Происшествия
21.07.2017

Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу

Культура & Образование
21.07.2017

Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»