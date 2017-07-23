В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%

22 июля глава РС(Я) Егор БОРИСОВ провел совещание, посвященное оценке исполнения членами правительства республики персональных поручений на 2017 год по итогам второго квартала.

Распоряжение «О персональных поручениях Главы Республики Саха (Якутия) членам Правительства Республики Саха (Якутия) на 2017 год» вышло 6 февраля нынешнего года по итогам личных встреч главы с коллективами всех министерств и ведомств республики.



По словам главы Якутии, что поручения членам кабинета министров даны для совершенствования системы исполнительных органов власти и решения приоритетных задач, которые в дальнейшем поспособствуют развитию экономики региона в целом.

Егор Борисов в очередной раз напомнил членам правительства о персональной ответственности за неисполнение поручений.

– Когда мы с вами встречались в начале года и формировали поручения для каждого министерства, вы согласились с тем, что все поручения выполнимы. Сегодня же я вижу, что многие министерства не справляются с поставленными задачами,

— констатировал Егор Афанасьевич.

Вместе с тем, он выразил уверенность: время подтянуться у отстающих министерств и ведомств еще есть.



Ил Дархан пришёл к выводу, что в работе исполнительных органов власти республики сформировался определенный системный недостаток, из-за чего многие поручения просто не доходят до исполнителей, и соответственно не могут быть выполнены. Так, по мнению Борисова, во многих ведомствах проводится множество различных совещаний, составляются протоколы, но при этом конкретные решения в документах зачастую отсутствуют. Ил Дархан считает такой подход недопустимым.

Председатель правительства РС(Я) Евгений ЧЕКИН доложил о ходе исполнения персональных поручений главы кабинетом министров по итогам первого полугодия 2017 года.

Как доложил Чекин, все поручения разделены на группы: имеющие конкретные сроки исполнения и на поручения, требующие ежеквартального мониторинга, с возможностью оценки их реализации только в конце 2017 года.



Глава кабмина проинформировал, что всего имеется 206 поручений. По итогам 2-го квартала проведена оценка исполнения 142 поручений, в том числе 79 – со сроком исполнения в пределах первого полугодия и 63 поручений, требующих ежеквартального мониторинга.

Из 79 поручений со сроком исполнения в пределах первого полугодия выполнено 41 (51,9%). Выполнено с нарушением установленного срока – 8 поручений (10,1%). В работе с нарушением установленных сроков находится 23 поручения (29,1%).

Из 63 поручений со сроком до конца года и ежеквартальным мониторингом выполняется без риска выполнения в установленный срок 54 (85,7%) поручения. Выявлен риск неисполнения в установленный срок или в полном объеме в 9 поручениях (14,3%).

Средний показатель исполнительской дисциплины по итогам 1 полугодия составил – 72,5 процента.



Заслушав краткую информацию руководителей министерств и ведомств, Егор Борисов озвучил ряд постановочных вопросов, которые его в настоящее время особенно волнуют.

В первую очередь Ил Дархан обратил внимание на то, что в республике недостаточно качественно оказывается адресная помощь населению. Также до сих пор не сформирован реестр остро нуждающихся в материальной поддержке категорий граждан, в том числе отсутствуют механизмы строительства жилья для данной категории населения. В этой связи глава дал поручение министру труда и социального развития Александру МИХЕЕВУ окончательно доработать данные вопросы.

Ещё одним социально значимым вопросом, который озвучил Егор Борисов, является открытие в городе Якутске медвытрезвителя. Пару лет назад глава давал поручение руководству Минздрава и столичного управления здравоохранения подыскать подходящее помещение для медвытрезвителя. Однако, воз и ныне там.

Переходя к планам на второе полугодие, Ил Дархан поручил членам правительства усилить работу по снижению уровня бедности среди населения и безработицы, особо подчеркнув, что доходы населения должны повышаться, равно, как и качество жизни якутян.

Также Егор Борисов призвал коллег заранее начинать подготовку к работе в 2018 году, который, по его мнению, тоже будет весьма непростым. В этой связи кабинету министров до 1 октября предстоит сформировать поручения для исполнения, которые будут приоритетными в предстоящем году.

В целом, по оценке главы, Якутия постепенно переходит к новой, более современной модели проектного управления. Эта система, уверен Егор Афанасьевич, позволит решать актуальные проблемы с наименьшими временными затратами и финансовыми ресурсами.