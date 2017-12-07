В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) осуществлен фитосанитарный контроль подкарантинной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе досмотра в срезах цветов Статике (Statice silvery sun birds) завезенных из Голландии, выявлен карантинный для Российской Федерации объект – насекомое-вредитель западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).
Наличие карантинного объекта подтверждено заключением карантинной экспертизы, выданной ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».
В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» все зараженные срезы цветов уничтожены.comments powered by HyperComments