В Якутии умер пострадавший при пожаре мужчина

Мужчина, пострадавший в четверг при пожаре в поселке Арылах Мирнинского района, скончался. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«У него было почти 100% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь пациента до 5:30 утра, когда он и умер», — сообщили в республиканском Минздраве.

13 декабря загорелось двухэтажное деревянное здание в поселке Арылах Мирнинского района Якутии. Он был частично расселен.

Эвакуировано девять человек, их разместили по родственникам и в маневренном жилье.