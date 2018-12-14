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14 декабря 2018, 11:49
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В Якутии умер пострадавший при пожаре мужчина

Мужчина, пострадавший в четверг при пожаре в поселке Арылах Мирнинского района, скончался. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«У него было почти 100% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь пациента до 5:30 утра, когда он и умер», — сообщили в республиканском Минздраве.

13 декабря загорелось двухэтажное деревянное здание в поселке Арылах Мирнинского района Якутии. Он был частично расселен.

Эвакуировано девять человек, их разместили по родственникам и в маневренном жилье.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/postradavshij-pri-pozhare-v-aryilaxe-muzhchina-skonchalsya
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