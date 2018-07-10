В Якутии учреждения УФСИН озеленили и благоустроили свои территории

Ежегодно в весенне-летний период в исправительных колониях и следственном изоляторе проводится комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территорий: уборка, ремонт тротуаров, посадка кустарников и цветов, размещение малых архитектурных форм.

Результат выполненных работ радует сотрудников, граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; осужденных и их родственников.