В Якутии учредят День сына

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей. Всемирный день сыновей успел завоевать любовь у населения нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям – будущим отцам, все самое лучшее, подарить детям любовь и приятные слова. Также это прекрасный повод выразить благодарность своему ребенку за то, что он сделал жизнь родителей намного краше, осмысленнее, сказать о том, как они гордятся своим сыном, его успехами, заслугами и закрепить все это символическим подарком.

Инициативу об учреждении Дня сына в Республике Саха (Якутия) и проведении его во второе воскресенье апреля внесло Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», которое возглавляет первая леди республики Прасковья БОРИСОВА. Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) разработан и находится на согласовании проект указа главы Республики Саха (Якутия) «Об установлении Дня сына». Проект об установлении Дня сына прошел общественное обсуждение в улусных организациях женщин, местных отделениях Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

Установление Дня сына в Республике Саха (Якутия) послужит укреплению семейных ценностей, роли будущего отца семьи и воспитания достойного сына Родины.