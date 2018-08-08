В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!

Первые тройняшки в истории перинатального центра родились в семье сотрудника системы Якутскэнерго

В символичную дату 08.08.2018 года в Якутске торжественно выписались из нового Республиканского перинатального центра тройняшки Желлаевы. Счастливый отец работник Оленекского РЭС «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») Юрий Желлаев встречал любимую жену Туяру и двух сыновей с дочкой.

Это событие вошло и в историю перинатального центра, так как это первая тройня, которая родилась в его стенах. Роды были непростыми, и коллеги-энергетики, с готовностью откликнувшись, сдавали кровь для Туяры.

Счастливую семейную пару встречали и поздравили с рождением тройняшек заместитель генерального директора Якутскэнерго Ирина Сысолятина и председатель профкома Сахаэнерго Евгений Стручков, они пожелали тройного достатка семье, радости и благополучия. Скоро тройняшки будут гулять в удобной коляске по спецзаказу — подарку энергетиков.

Генеральный директор «Якутскэнерго» Александр Слоик передал видеопоздравление молодым родителям и пожелал, чтобы малыши в будущем пошли по стопам отца и стали частью энергетической династии.

У супружеской пары Желлаевых уже есть две дочки, старшая учится в 3 классе, младшая — в первом. Первой реакцией Юрия Желлаева, когда узнал о многоплодной беременности жены, был настоящий шок, потом — испуг за ее здоровье, и только после испытал ощущение счастья от осознания, что станет многодетным отцом.

«Доченьку назвали Ариана, старшего сына Андриан и младшего Арсен, — делится Юрий, — На данном этапе передо мной стоит задача максимально заботиться о малышах, чтобы моя любимая жена не уставала и могла, как можно дольше вскармливать их грудным молоком. А еще мне, как главе семьи, надо обеспечить новорожденных всем необходимым в тройном размере, одних только памперсов на 4 дня требуется около сотни».