В Якутии у нерадивой матери отобрали ребенка

Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр. А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние).

Установлено, что 10 января 2018 года в послеобеденное время, обвиняемая, являясь матерью малолетнего ребенка 2016 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила выйти из квартиры с целью продолжения употребления спиртных напитков и начала собираться, при этом ребенок, увидев, что мать собирается уходить начал плакать.

Женщина, осознавая, что дочь находится в беспомощном состоянии и зависит только от ее ухода, лишена возможности принять меры к своему сохранению в силу возраста, взяв ребенка, которая была одета в тонкую легкую одежду, не предназначенную для нахождения на открытом воздухе при низкой температуре, вынесла ее на улицу и оставила возле крыльца при температуре наружного воздуха -39 с.

Ребенок не получил обморожений и иных каких либо телесных повреждений только благодаря прохожему Васильеву Николаю Николаевичу, который услышав детский плач, нашел ребенка в сугробе, занес его в дом, откуда вызвал скорую помощь и полицию.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время ребенок у женщины отобран, решается вопрос о лишении ее родительских прав.