В Якутии у бизнесмена украли деньги из сейфа

В ОМВД России по Олекминскому району обратился 38-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о краже денежных средств в сумме 180 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен безработный 20-летний житель района.

Выяснилось, что подозреваемый ранее работал у индивидуального предпринимателя и знал пароль от сейфа, так как принимал активное участие в предпринимательской деятельности и пользовался доверием.

Установлено, что он свободно проник в дом, потому что входная дверь была незаперта. Воспользовавшись тем, что дома никого не оказалось, подозреваемый похитил из сейфа 180 000 рублей и скрылся. Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.