В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение

Прокуратура Олекминского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении ряда угонов транспортных средств, в том числе группой лиц по предварительному сговору, а также в краже.

В ходе судебного заседания, при изучении личности подростка, установлено, что он за совершение противоправных действий состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, а также в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Олекминскому району. Склонен к совершению повторных правонарушений и преступлений, характеризуется отрицательно, профилактическая работа, проводимая с законными представителями и несовершеннолетним, положительного влияния на несовершеннолетнего не оказала.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 1 месяц 10 дней условно с испытательным сроком на 7 месяцев. Принимая во внимание, что подросток нуждается в особых условиях воспитания и обучения, он на основании ст. 92 УК РФ освобожден судом от отбывания наказания и помещен специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием до достижения возраста 18 лет.