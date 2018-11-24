В Якутии торжественно введена в эксплуатацию круглогодичная дорога «Амга – Усть-Мая»

23 ноября состоялось торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию участка «Амга — Усть-Мая» республиканской автомобильной дороги «Амга».

Строительство данного участка было начато еще в 1998 году. Заказчиком выступила ГУ «Объединенная дирекция по строительству автомобильных дорог РС (Я)». Строительство было начато с двух сторон: от реки Амга и от поселка Усть-Мая. И вот спустя 20 лет участок «Амга — Усть-Мая» республиканской автомобильной дороги «Амга» введен в работу.

В торжественном мероприятии от руководства республики принял участие первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников.

«Сегодня знаменательное событие – мы открываем участок дороги «Амга», которая дает нам круглогодичное сообщение от поселка Усть-Мая до Нижнего Бестяха. Это очень значимый объект для социально-экономического развития Усть-Майского района. Самое главное, что это почувствуют жители улуса. Будет наземная круглогодичная доставка продуктов питания и товаров для жизнеобеспечения района. Мы также возлагаем надежды, что теперь в богатом лесами Усть-Майском улусе начнется развитие лесопереработки. Это связано с возможностью транспортировки продукции лесопереработки по железной дороге с Нижнего Бестяха в центральные регионы России», — сказал в своем выступлении Алексей Колодезников.

Первый вице-премьер правительства отметил, что буквально неделю назад глава республики Айсен Сергеевич Николаев встречался с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андреем Александровичем Костюком, где обговорены вопросы передачи республиканской дороги «Амга» в федеральную собственность. Обоснованием этому является то, что дорога выходит на Хабаровский край и соединяет два региона, а далее, по сути, объединяется с транспортной системой центральной России. Это соответственно дает возможность поднять вопрос того, чтобы республиканская дорога «Амга» была передана в федеральную собственность. Руководитель Росавтодора поддержал эту идею. Алексей Колодезников сообщил, что сейчас правительство республики совместно с Хабаровским краем готовит обращение в адрес руководства страны по передаче дороги «Амга» в федеральную собственность.

Первый зампред на торжественном открытии участка «Амга — Усть-Мая» республиканской автодороги «Амга» от имени руководства республики выразил благодарность работникам дорожных предприятий, ветеранам и всем тем, кто участвовал в строительстве этого важного для развития республики объекта и вручил государственные награды РС (Я).

За 20 лет от Амги до Усть-Маи построено 164,56 км автомобильной дороги IV технической категории с покрытием переходного типа, 4 мостовых переходов через реки Хотуя, Нотара, Эбеке, Мокуя общей длиной 248,78 погонных метров. Ранее Амгинский улус и поселок Усть-Мая соединял только автозимник, летом дороги не было. Трасса от Усть-Маи доходит до реки Амга, где организована паромная переправа.

Переломным в политическом решении этого вопроса стал 2003 год, когда властями Якутии было решено завершить строительство на участке автодороги Амга — Усть-Мая и далее от Усть-Маи до Нелькана, что получило одобрение на федеральном уровне и стало частью стратегии развития транспортной системы Северо-Востока России. В ходе реализации инвестиционного проекта на строительство автомобильной дороги профинансировано более 4,9 млрд. рублей, в том числе: 1956,42 млн. руб. из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья», а также иных межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета; 2824,06 млн. руб. за счет Дорожного фонда РС (Я) и государственного бюджета; 119,52 млн. руб. за счет инвестиций АО «Республиканская инвестиционная компания».

Дорога «Амга» имеет огромное значение не только для развития Усть-Майского района и Якутии, но и России в целом. Она построена по маршруту исторического Аяно-Майского тракта. При передаче дороги в федеральную собственность, появится возможность строительства транспортной магистрали Якутск – Амга – Усть-Мая – Эльдикан – Югоренок – Нелькан – Аян, протяженностью 1261 км, которая обеспечит выход Якутии к морскому порту Аян, расположенному на берегу Охотского моря. Это создаст колоссальные перспективы для социально-экономического развития Российской Федерации и огромную роль в интеграции Усть-Майского, Амгинского, Алданского, Томпонского районов республики и Аяно-Майского региона Хабаровского края и Дальневосточного региона в целом.

От п. Усть-Мая до села Югоренок – 364 км. Там с противоположного берега реки Юдома начинается граница Хабаровского края. Далее дорога «Амга» идет в Нелькан и в порт Аян.

На торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию участка «Амга — Усть-Мая» республиканской автомобильной дороги «Амга» с поздравлениями выступили первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Сергей Владимиров, глава Усть-Майского района Александр Антипин, глава Амгинского улуса Николай Архипов, генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства, народный депутат РС (Я) Сергей Ларионов, народный депутат РС (Я) Руслан Федотов, генеральный директор Управления автомобильных дорог РС (Я) Николай Сивцев, генеральный директор ЗАО «Дороги Саха» Валерий Малышев.

Справка:

История автомобильной дороги «Амга» начинается еще с тех времен, когда в результате присоединения Ленского края – Российское государство приобрело огромную территорию с богатейшими природными ресурсами. Основанные в те годы якутские зимовья и остроги, стали форпостами открытия и освоения новых территорий на северо-востоке Азии и Америки. Из Якутска, Жиганска, Зашиверска, с Майской пристани отправлялись в далекие экспедиции в еще неизведанные земли и моря отважные землепроходцы вместе со своими надежными проводниками якутами и эвенками, с давних времен населяющих прекрасную и суровую землю Якутии.

Выход первопроходцев к Охотскому морю, к Тихому океану – стал великим географическим подвигом, сыгравшим значительную роль в закреплении государства Российского в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архивные сведения говорят о том, что первым путь к Охотскому морю в 1639 году проложил казачий отряд.

В 1843 году открылась фактория Российско-Американской компании, которая в последующем предложила новый путь от Аяна до Якутска длиной 1200 верст. Этот путь в последующем стал основой Аянского тракта.

В 1844 г. началась прокладка тракта на участке от Амги до с. Усть-Маи и от Нелькана через Джугджурский хребет до Аяна.

С 1844 года начинается официальная история Якутско-Аянского тракта. По этому тракту впервые стали транспортировать на лошадях грузы российских североамериканских колоний.

В 1845 году по ходатайству Российско-Американской компании для перевозки компанейской почты между г. Якутском и Аяном были поселены в разных пунктах по р. Мае и частью в стороне от неё якуты. В 1951 году по ходатайству генерал-губернатора Муравьева состоялось высочайшее утвержденное положение Комитета Министров об открытии почтового сообщения из Якутска в Аян и о заселении берегов реки Маи.

После этого, все грузы, почта и люди, направлявшиеся на Камчатку и Аляску, следовали через Якутск, Аян и далее морем судами Сибирской флотилии и Российско-Американской компании.

В 1852 году последовало заселение берегов р. Маи добровольными переселенцами, вызванными из Иркутской губернии и Забайкалья.

В 1867 году после продажи Аляски Соединенным Штатам Америки и ликвидации Российско-Американской компании порт Аян потерял свое официальное значение. Последовало закрытие Аянского тракта. Крестьян-поселенцев, живших на реке Мае, переселили в Приморье. Вьючный путь Аян — Нелькан пришел в упадок, несмотря на то, что стоимость доставки грузов морским путем из Одессы в Аян и далее в Якутск была меньше стоимости доставки наземным путем.

В 70-80-е годы XX века силами Якутзолота, Джугджурзолота была построена автомобильная дорога на участке Эльдикан — Югоренок протяженностью 282 км для перевозки груза, оборудования для добычи золота.

В 2000-е годы силами ООО «Артель старателей «Амур» построена круглогодичная автомобильная дорога Аян – Нелькан протяженностью 266 км.

В конце 90-х годов первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев инициировал вопрос возрождения Якутско — Аянского тракта. В дальнейшем эту идею поддержал и дальше развил Президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Анатольевич Штыров и перевел проблему соединения Якутии с Охотским морем в практическое русло.

Работы по строительству участков автодороги «Амга» за годы строительства производили подрядные дорожно-строительные организации: ЗАО «Дороги Саха» — генеральный директор В.Г. Малышев, подразделение ООО «Амма-Суол» — директор К.И. Слепцов, ООО «Стройдоркомплект» — директор А.Е.Гоголев, ООО «Мехдорстрой» — директор С.И. Ефимов, ОАО «СУ-888» — директор В.В. Боднар, ООО «Дортранс» — директор М.А. Матыка, ДРСУ-5 Усть-Майского улуса — директор В.Т. Бондаренко, ООО «Дороги Олекмы» — директор Д.Ю. Маковеев, АО «РИК Автодор» — генеральный директор А.К. Сидоров, ООО «Мосты Севера» — директор Ю.В. Назаров. Около 88 км автомобильной дороги «Амга» было построено силами ЗАО «Дороги Саха».