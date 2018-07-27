В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам

Только 125 из 407 мест сжигания биологических отходов (30%) в республике соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу департаменте ветеринарии республики.

«Комиссией при правительстве утвержден реестр, где зафиксированы 407 мест сжигания биологических отходов, расположенных на территориях городских округов и сельских поселений. Из них соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям признаны только 125 мест. Частично соответствуют нормам 56 мест и не соответствуют требованиям 226 мест», — сообщают в пресс-службе департамента.

На данный момент департамент и министерство имущественных и земельных отношений Якутии проводят кадастровые работы по формированию земельных участков под скотомогильники и места для уничтожения биоотходов. Исполнено 99 земельных участков по госконтрактам, в процессе находятся 82, не проведены работы по 29 земельным участкам.

Как сообщает департамент ветеринарии, основная причина не исполненных кадастровых работ — не предоставление точек координат расположения объектов районными управлениями ветеринарии. Ведомство потребовало управления ветеринарии на местах в срочном порядке предпринять меры.