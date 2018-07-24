В Якутии судят священника, обвиненного в педофилии‍

23 июля в Хангаласском районном суде (Якутия, Российская Федерация) началось судебное разбирательство по делу священника Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Ткаченко (отец Мелетий) – его обвиняют в педофилии.

Об этом сообщают региональные СМИ. На скамье подсудимых – экс-директор Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонах Мелетий. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса (УК) РФ («совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Так как пострадавшие – дети (воспитанники вышеуказанного учреждения образования), суд проходит в закрытом режиме.

Примечательно, что еще до предъявления священнослужителю обвинения по двум эпизодам он был освобожден от должности руководителя гимназии (в марте 2017).

Спустя 3 недели было возбуждено уголовное дело, в июне 2017 года мужчине предъявили обвинение по 2 эпизодам, в июле его заключили под стражу, после чего священника отстранили от служения.

Отмечается, что некоторые прихожане, а также родители учащихся гимназии и друзья обвиняемого считают, что тот был оболган «по заказу».