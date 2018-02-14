В Якутии судебные приставы неправильно указали название закрытого кафе

Сегодня, 13 февраля 2018 года на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) было опубликовано новостное сообщение «Приостановлена деятельность кафе г. Якутска».

Пресс-служба уточняет, что по решению Якутского городского суда приостановлена деятельность кафе ИП Абдулладжонова, располагающегося по адресу: гор. Якутск, ул. Каландаришвили 15В.

Кафе «ОЗОДА» в настоящее время осуществляет свою деятельность по другому адресу и отношения к данному исполнительному производству не имеет.