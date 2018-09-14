В Якутии суд защитил госслужащую, уволенную за  утрату доверия

Судебный пристав-исполнитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РС(Я) не внесла в декларацию сведения о доходе в 500 тысяч рублей от продажи дачи и занизила стоимость проданного автомобиля марки «Nissan Juke». Вместо фактической стоимости машины в 100 000 руб., женщина указала в декларации 10 000 руб.

За это работницу решили уволить по статье за утрату доверия. Посчитав увольнение незаконным, пристав обратилась в суд. Она требовала восстановить ее на работе в прежней должности, взыскать зарплату за время вынужденного прогула, оплатить компенсацию морального вреда в 50 тыс. руб. и судебные расходы.

Суд решил, что приказы об увольнении незаконны. УФССП не был соблюден порядок увольнения, да и за нарушение — грубую небрежность при заполнении документов — следовало сделать работнику замечание, а не применять крайнюю меру в виде увольнения, отметил суд.

Судебный пристав-исполнитель восстановлена в должности, ей будет выплачена заработная плата за пропущенное время работы. Однако сумму компенсации морального вреда суд сократил значительно: из требуемых 50 000 руб.в пользу женщины взыскали всего 500 рублей.

УФССП по РС(Я) решение было обжаловано в Верховный суд Якутии. По результатам рассмотрения решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.