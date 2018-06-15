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Дорожники строят мосты через реки Марха, Куккурэ и Тюкян

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» на 756-м км трассы А-331 ведет строительство мостового перехода через р. Марха (общая длина моста составляет 560 метров). Искусственное сооружение относится к разряду уникальных с четырьмя пролетами, превышающими в длину 100 метров, и заглублением подземной части ниже уровня реки на 24 метра.

На данный момент специалисты завершили возведение трех опор, устроили свайное поле, ростверк и нижние части тел еще двух опор. Кроме основного моста через Марху, проект включает строительство двух переходов через урочище Мар протяженностью 34 и 55 м соответственно. Опоры этих искусственных сооружений частично завершены. В рамках проекта дорожники также выполнят реконструкцию 6-километрового участка трассы. В результате автодорога А-331 «Вилюй» на подходах к реке будет соответствовать параметрам III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Ввод объекта в эксплуатацию намечен в 2019 году.

Кроме этого, продолжаются работы по строительству моста через реку Куккурэ (ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год). Объект имеет важнейшее значение для жителей Сунтарского района.

Заключен контракт на возведение мостового перехода через р. Тюкян со сроком окончания работ в 2020 году. Начать строительство планируется в текущем сезоне.

В планах ФКУ Упрдор «Вилюй» обеспечить круглогодичную переправу через реки Сасар-Юрях, Улахан-Мугур и Малая Ботуобуя. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Работы на этих объектах также начнутся в 2018 году.

Только за последние шесть лет федеральные дорожники ввели в эксплуатацию в Якутии и Иркутской области девять мостов, которые связали берега рек Кенкеме, Матта, Танара, Эмник, Чыбыда, Туора-Кюель, Ботомой, Вилюйчан, что в Якутске, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах республики соответственно, а также мост через Малую Тиру в в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Справка:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Вилюй» находится участок строящейся федеральной трассы А-331 «Вилюй» (п. Верхнемарково Иркутской области – п. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) – г. Мирный – г. Якутск) и автомагистраль Р-504 «Колыма» (г. Якутск – г. Магадан) с общей протяженностью более 4 тыс. км, 226 мостов и 3427 водопропускных труб.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй» 
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