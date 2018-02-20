В Якутии стартует Всероссийская экологическая акция «Вода и здоровье»

Цель акции – формирование у школьников ответственного отношения к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, разъяснение роли воды в природе и жизни людей, привлечение школьников и их родителей к решению проблем водных ресурсов. Сроки проведения акции: январь-сентябрь.

На территории Якутии акция стартовала в феврале. Создан региональный штаб акции, в состав которого вошли ведущие сотрудники Министерства образования и науки РС (Якутия), Министерства охраны природы РС(Я), ГАУ ДО РС(Я) «Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии и туризма», регионального штаба партии «Единая Россия».

Чтобы принять участие в акции, школам достаточно зарегистрироваться на официальной странице Всероссийского движения «Сделаем вместе!» http://doit-together.ru/water/. Далее участникам необходимо провести экоуроки, лабораторные работы по изучению свойств воды, о ее формах и видах. Для удобства участников, федеральным штабом разработаны доступные и поэтапные материалы по подготовке и проведению акции «Вода и здоровье» в классах и школе.

По итогам акции, все участники получают сертификаты федерального образца, а лучшие образовательные организации будут награждены дипломами.

Отметим, по итогам акции «Сделаем вместе!» прошлого года, двое учащихся из Республики Саха (Якутия) получили путевки для участия в экологической смене Международного центра «Артек». Участниками акции стали более 9 тысяч человек, проведено свыше 260 экологических урока в школах. Как отмечают члены регионального штаба, нынешние акции движения «Сделаем вместе» объединят не меньшее количество якутян неравнодушных к природе и экологии родной республики.

По вопросам об участии в акции можно связаться по телефону: 34-49-15 (доб.128).