В Якутии стартует телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка

В этом году весенний паводок нанес большой урон, по Якутии был объявлен режим ЧС федерального уровня. Больше всего пострадали жители сел и поселков, многие из которых остались без крыши над головой и имущества, с маленькими детьми и стариками на руках. Понятно, что им остро нужна помощь всех нас, неравнодушных людей.

31 мая на телеканале НВК «Саха» состоится благотворительный телерадиомарафон «Всем миром». Цель телерадиомарафона – собрать средства на восстановление жилья, объектов инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения.

Старт марафону будет дан завтра, 31 мая, в 7.00 часов утра на республиканском радио «Тэтим». С 8 утра до позднего вечера на площади Ленина города Якутска будут установлены ящики для сбора пожертвований от горожан и жителей столицы республики. С 15.00 часов с площади будет организован прямой телеэфир НВК «Саха», который продлится до 20 часов 30 минут.

Его организаторы – НВК «Саха», Общественная палата РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), при поддержке Министерства связи и информационных технологий РС(Я). Телерадиомарафон проводится по инициативе Оперативного штаба Амгинского землячества.

Средства помощи пострадавшим от паводка можно будет передать непосредственно во время телемарафона, на площади Ленина.

Также любой человек вне зависимости от места его проживания может внести свою лепту, отправив SMS с текстом «паводок» или «Якутия» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования. Например, «Паводок 100». Можно высылать любую сумму от 50 до 15 000 рублей. Вы получите SMS c просьбой подтвердить платеж. Подтверждение осуществляется бесплатной ответной SMS. После списания придет уведомление об успешном платеже.

Вид пожертвования доступен абонентам Мегафон, МТС, Йота, Билайн и Теле2. До пожертвования не забудьте пополнить свой баланс на сумму, которую вы хотите пожертвовать. С вашего номера спишется только сумма пожертвования и стоимость отправки SMS по вашему тарифу. Если сумма пожертвования будет указана прописью, или не указана вообще, то суммой благотворительного вклада автоматически будет считаться 100 рублей.

Можете также перечислить средства на единый расчетный счет для перечисления безвозмездных поступлений (в т.ч. добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц для муниципальных образований на восстановительные работы при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по следующим реквизитам:

УФК по РС (Я) (Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)) л/с 04162Ц60080

Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск

ИНН 1435252238

КПП 143501001

БИК 049805001

Расчетный счет 40101810100000010002

Код классификации дохода 911207 02030028000180 указать в поле 104 платежного поручения