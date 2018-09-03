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Экология
3 сентября 2018, 22:31
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В Якутии стартует «Субботник ЭкоДобровольцев»

1 сентября с началом нового учебного года в республике стартовал традиционный экологический субботник — «Субботник ЭкоДобровольцев». Акция проводится под патронатом Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и является одним из самых масштабных мероприятий страны, охватывающий практически все регионы и миллионы человек. Отрадно отметить, в данном субботнике наша республика не первый год занимает лидирующие позиции, опережая другие регионы по массовости участников. В этом заслуга всех жителей Якутии – неравнодушных к экологии родного края.

В 2018 году субботник будет проводиться с 1 по 30 сентября. Уверены, в Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации жители республики примут активное участие и Якутия вновь получит звание «Самой зеленой республики». Принять участие в субботнике может каждый: можно выходить на уборку с семьями, друзьями, коллективами предприятий и учреждений, школами и т.д. Для этого необходимо обратиться в администрации населенных пунктов, которые на местах выступают организаторами субботников. Информацию об участии в акции (с фотографиями) можно направлять на эл/почту Минэкологии Якутии ecoykt2017@mail.ruили публиковать в социальной сети Инстаграмм с использованием хэштега#Экоселфи2018 и мы с радостью опубликуем ее на официальном сайте министерства.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
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