В Якутии стартовало новое профориентационное тестирование для школьников

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии приступили к реализации проекта ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее», сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального минобрнауки.

Проект в феврале предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что это поможет молодежи определиться с выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт подрастающему поколению.

«В рамках реализации проекта в Якутии в 2018 году онлайн-тестированием планируется охватить порядка 10 тыс. учащихся 6-11 классов. На базе 18 техникумов и колледжей республики под руководством опытных экспертов организовываются профпробы по 18 компетенциям, по результатам которых дети получат рекомендации по выбранным профессиональным компетенциям», — сказал собеседник агентства.

В частности, в рамках пилотного проекта в Якутском колледже технологии и дизайна начали проводить мастер-классы для школьников с применением модулей компетенций WorldSkills — «Технология моды» и «Графический дизайн».

«Результат профпробы — выполнение практического задания. Например, разработка дизайна логотипа, изготовление пирожных или ювелирного украшения. Формат подразумевает непосредственное взаимодействие с опытным педагогом-наставником, который по окончанию этапа сможет дать обратную связь, советы по дальнейшему развитию», — уточнили в пресс-службе.

В 2018 году «Билет в будущее» запущен в пилотном режиме и охватывает около 100 тыс. школьников в 32 регионах страны. Первые фестивали профессий в рамках проекта прошли в Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге.

Фото открытые источники