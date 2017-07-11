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11 июля 2017, 17:31
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В Якутии стартовал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»

Мининвестпред Якутии продолжает прием заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». 

В Якутии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в рамках соглашения республики с Росмолодежью. К участию в конкурсном отборе приглашаются молодые предприниматели из всех районо республики в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщил сегодня заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Александр Андросов, 30 июля по итогам жюри под руководством директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству Михаила Колтунова отберет 25 субъектов малого предпринимательства. По информации Андросова, прием заявок на региональный этап конкурса еще продолжается, и Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Якутии ждет заявки.

Федеральный этап состоится с 1 ноября по 31 декабря текущего года.

В конкурсе могут принять участие молодые предпринимателями – физические лица в возрасте до 30 лет включительно, а также юридические лица, доля которых в уставном капитале, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50%.

 

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)    
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