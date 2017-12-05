В Якутии стартовал конкурс «Преподаватель года-2017»

Сегодня, 5 декабря, на базе Якутского индустриально-педагогического колледжа состоялось торжественное открытие финала республиканского конкурса преподавателей профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) «Преподаватель года-2017».

Отметим, что конкурс проводится в два этапа с 30 октября по 8 декабря 2017 года. Первый этап (отборочный, заочный) проходил с 30 октября по 14 ноября. На заочном отборочном этапе конкурса приняли участие 44 преподавателя из 30 профессиональных образовательных организаций республики. Участники первого заочного этапа прошли конкурсные испытания на написание авторского эссе на тему «Якутия. Профессиональное образование 2030» и презентацию видеоролика «Учись работать в Якутии». По результатам экспертизы конкурсных материалов определены 15 финалистов – участников второго этапа конкурса.

Открывая мероприятие, заместитель министра образования и науки РС(Я) Андрей Попов поприветствовал финалистов и объявил о том, что начиная с этого года согласно положению конкурса, победителю будет присужден новый знак объединенного министерства – знак «Отличника системы образования Республики Саха (Якутия)».

«Сегодня в состав жюри вошли опытные работники системы среднего профобразования, сотрудники Института развития профессионального образования, победители конкурса прошлых лет и я более чем уверен, что оценивание участников будет объективным. Желаю каждому участнику успешного выступления, и, помните, проигравших в этом конкурсе нет, вы все отобранные финалисты, а значит – победители!», — отметил замминистра.

Напомним, что участники второго очного этапа пройдут финальные конкурсные испытания «Открытый урок», где проведут занятие по преподаваемой дисциплине, «Образовательный проект», где продемонстрируют культуру проектирования в образовании, свое видение существующих проблем и пути их решения, умение продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие и, наконец, итоговое испытание «Разговор с министром», где совместно с руководством министерства обсудят актуальные задачи профобразования.

По итогам трех конкурсных испытаний определится победитель конкурса.

Организатором мероприятия выступает Институт развития профессионального образования при поддержке Министерства образования и науки РС(Я). Подведение итогов и торжественное закрытие республиканского конкурса состоится 8 декабря 2017 года.