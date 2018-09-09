Сегодня, 9 сентября 2018 года, в 8.00 часов утра в Якутии стартовал Единый день голосования.

Во всех населённых пунктах республики открылись участковые избирательные комиссии.

Якутяне получат на руки сразу несколько бюллетеней для голосования. Как заявили ранее в Центризбиркоме республики, 9 сентября всего состоится 101 избирательная кампания на муниципальном уровне и один местный референдум о полном запрете продажи алкогольной продукции на территории села Жиганск муниципального образования «Жиганский эвенкийский национальный наслег».

В Единый день голосования жителям республики предстоит избрать Главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов республики, главу столицы региона и депутатов Якутской городской Думы.

В 15 районах будут избирать глав, в 22 районах пройдут выборы представительных органов. Кроме того, в двух улусах состоятся дополнительные выборы депутатов районных Советов, а в Томпонском улусе – повторные выборы депутатов представительного органа. В 20-и поселениях определятся с главами, также в семи поселениях изберут местных депутатов.