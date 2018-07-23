В Якутии стартовал автопробег «Нам доверена память»

Сегодня утром из г. Якутска стартовал автопробег «Нам доверена память» до верховьев Восточной Хандыги, посвященный сразу двум крупным юбилейным датам – 100-летию якутской милиции и 300-летию российской полиции.Главной целью маршрута станет восхождение на безымянную высоту, расположенную на высоте 2291 метрна хребте Сунтар-Хаята в верховьях Восточной Хандыги в Томпонском районе. Организаторами мероприятия стали Совет ветеранов ОВД и ВВ при содействии МВД Якутии и Службы спасения Республики Саха (Якутия).

Участников экспедиции провожал инапутствовал министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко.

— Мероприятия проводится с целью увековечить память 100-летия со дня образования якутской милиции. Желаю вам пройти этот путь легко и водрузить знамя. После чего будет проведена работа по присвоению безымянной высоте на муниципальном уровне наименования «100 лет якутской милиции», — отметил Владимир Николаевич.

Председатель Совета ветеранов МВД по Республике Саха (Якутия) Василий Местников торжественно получил из рук Владимира Прокопенко знамя МВД по Республике Саха (Якутия), которое будет водружено на пик хребта Сунтар-хайата.

В состав экспедиции вошли 24 участника — этоветераны правоохранительных органов республики, действующие сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия), Службы спасения Республики Саха (Якутия), члены Федерации спортивного туризма Якутии, съемочная команда «Сахафильм». Маршрут составит около 1700 км и пройдет по Мегино-Кангаласскому, Чурапчинскому, Таттинскому и Томпонскомурайонам. В районных центрах участники автопробегавстретятся с ветеранами и личным составом, а также возложат венки кпамятникам сотрудникам органов внутренних дел.

На вершине хребта Сунтар-Хаята участники автопробега установят знамя МВД Якутии, Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, а такжепамятный знак «100 лет якутской милиции».