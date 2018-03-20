В Якутии станет больше счастливых семей

Демографический вопрос в Якутии с недавних пор стоит довольно остро. Рождаемость с 2015 года заметно упала, молодые люди не спешат связывать себя узами брака, а потом не торопятся с рождением первенца, растет количество разводов, абортов, становится больше одиноких людей… Всю эту информацию я узнала на круглом столе «Счастливая семья — залог здорового общества», который прошел 15 марта по инициативе активистов-суорумньуьуттар.

В переводе с якутского, это означает — свахи. И это очень тонкая работа, требующая большой осторожности, такта, внимательности, сопереживания. Ведь одинокие люди, особенно в зрелом или пожилом возрасте, люди с ограниченными возможностями, жители сельских местностей, могут быть довольно закрытыми и осторожными. Но наши энтузиасты стараются найти подход к каждому, и благодаря их работе создаются сотни новых семей, рождаются дети, люди обретают семейное счастье. Как было замечено, суорумньу должен быть немножко психологом. Некоторые суорумньу работают уже не один десяток лет. Практически в каждом районе есть свои активисты. Поэтому этой зимой они решили объединиться и создать ассоциацию семейного благополучия «Дьол» (счастье), чтобы их работа стала более слаженной и эффективной. Основным видом деятельности ассоциации это содействие в решении проблемы безбрачия населения родной республики.

На круглом столе участвовали Михайлов Савва Анатольевич (заместитель министра по делам молодежи и семейной политике), Матвеев Афанасий Павлович (замминистра по развитию институтов гражданского общества), Андреева Анжелика Егоровна (председатель Союза женских организаций республики), Сукнева Светлана Александровна (доктор экономических наук, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии НИИ Региональной экономики Севера СВФУ), Барашкова Анастасия Спиридоновна (кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии НИИ Региональной экономики Севера СВФУ), Габышев Айхал Иванович (председатель ОО «Лига отцов РС (Я)»), и, конечно же, активисты-суорумньуьуттар.

После выступлений приглашенных специалистов на темы: «Особенности репродуктивного поведения населения», «Феномен сожительства: масштабов, причины, проблемы», прошло активное обсуждение о нелегком, но благородном деле специалистов суорумньу, также обговорили план дальнейшей работы. Приятным моментом стали присуждения значков и благодарственных писем активистам движения. Особенно запомнилось яркое выступление Марии Семёновны Черкашиной, одной из старейших и опытнейших суорумньуьут в республике, благодаря которой созданы много семей. Два года подряд на свои средства с единомышленницами Мария Семеновна проводила ысыах у себя в районе. Смеется, до сих пор в долгах, говорит. Вот это и есть истинное и искреннее отношение к любимому делу, на мой взгляд. Но так не должно быть всегда, ведь это серьезная общественная работа, требующая времени и сил. Поэтому активисты надеются, что их труд будет поддерживаться правительством республики. Надеемся и мы. А завершением встречи стало создание региональной общественной организации по семейному благополучию «Дьол», председателем которой избрали Елену Аркадьевну Кельциеву.

Фактически ассоциация по семейному благополучию «Дьол» начала свою работу с декабря 2017 года. Идейный вдохновитель и создатель организации Кельциева Елена Аркадьевна – общественник, член женсовета Строительного округа г. Якутска, организатор и ведущая различных мероприятий, в том числе благотворительных. Одним из видов деятельности ассоциации является организация досуга пожилых людей — их социальная адаптация, сохранение и продолжение социальной активности, предоставление условий и возможностей приятно проводить свободное время, установление дружеских контактов, активация их творческой деятельности, поддержка и повышение их жизненного тонуса. Недавно провели первое мероприятие для пожилых, где были выставка-продажа, разные конкурсы, выступления артистов, песни, танцы, в общем все гости остались очень довольны и наполнились зарядом положительных эмоций. А в марте активисты поедут в Олёкминский район, где также состоится интересное мероприятие для тех, кто ищет своё семейное счастье.