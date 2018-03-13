В Якутии стали меньше разводиться

Количество разводов сократилось в Якутии, а количество браков стало расти. Об этом сообщил глава региона Егор Борисов в ходе прямого эфира на республиканском телеканале «НВК »Саха».

«Комплексная работа, которая ведется в регионе, дает свои положительные результаты», — сказал Егор Борисов.

Справка

По данным статистики в Якутии на 2016 год проживало 959,7 тыс. человек, а на 2017 год уже 962,8 тыс. человек. Из них мужчинами считались 467,7 тыс. человек, а женщинами 495,7 тыс. человек. По данным ЗАГСа Якутии в 2017 году официально зарегистрировали свои отношения 6 881 пар, из них в Якутске 3 050. В регионе число разводов за год уменьшилось на 60 процентов — с 4159 до 3995. Если в 2016 году зарегистрировано 4159 разводов, то в 2017 году — 3995. Кроме того, в Якутии отмечается рост числа многодетных семей, в начале прошлого года их было свыше 21 тысячи.